Peter Gelle postúpil do semifinále a ešte ušetril aj sily

Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gelle (36) postúpil na OH 2020 v Tokiu priamo do semifinále disciplíny K1 na 1000 m. Teší ho najmä fakt, že si vo svojej jazde mohol dovoliť vypustiť záver a ušetriť tak pár síl na utorkové semifinále.

Gelle skončil vo svojej rozjazde druhý, nestačil iba na Portugalčana Fernanda Pimentu, za ktorým zaostal o 1,808 sekundy. "Extra bonus bol, že som mohol vypustiť záver. Teším sa na semifinále, budem do toho vedieť dať maximum."

Z každej rozjazdy postúpili prví dvaja najlepší priamo do semifinále, zvyšní traja oň musia zabojovať vo štvrťfinále. Gelle po pretekoch povedal, že teplo v areáli Sea Forest Waterway je extrémne:

"Je to ako keď ste v parnej saune a potrebujete sa nadýchnuť. Tak si to predstavte, akú námahu musí človek vyvinúť, aby do seba dostal kyslík. Naozaj to je ťažké. Trochu fúkal protivietor, ale bol to príjemný pocit, nebolo to také náročné. Teraz prídu na rad chladiace vesty, studená voda, musím čo najlepšie regenerovať. Ale inak boli podmienky regulárne. Trať je ľahšia, dalo sa na to zvyknúť. Voda síce trochu nadnáša loď, ale nie je to obmedzujúce. Verím, že zajtra bude takto isto."

Gelle štartuje na svojej tretej olympiáde. Predstavil sa na OH 2012 i 2016, v oboch prípadoch sa dostal do finále. V Londýne 2012 pádloval o medaily ako člen dvojkajaku (6. miesto) i štvorkajaku (8.), v Riu 2016 zasa v singlkajaku (8.). "Semifinále chcem ísť na maximum, inak sa to ani nedá. Treba postúpiť do finále, to si želám. Ak sa predvediem ako teraz, budem rád. Konkurencia je obrovská, pribudli viacerí skvelí kajakári. Moja forma nie je až taká ako v Riu, tam som bol najlepšie pripravený. Ale to neznamená, že by som teraz netrénoval, no Covid nás obmedzoval," dodal slovenský reprezentant.