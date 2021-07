Volkova trénerka Naďa Bendová: Posledné merané tréningy boli sľubné

Zatiaľ všetko ide tak, ako si to naplánovala! Naďu Bendovú (40) v Tokiu vyviedlo z konceptu iba to, ako sa so svojim zverencom – šprintérom Jánom Volkom (24) nedostali do autobusu, aby si mohli zatrénovať na Národnom štadióne...

„Na tom sa už len zabávame... Najdôležitejšie je, že sme počas letu nenatrafili na niekoho pozitívne testovaného, a zvládli sme aj aklimatizáciu,“ spustila Naďa Bendová, ktorú pred odletom desilo iba to, že sa ocitnú v izolácii len preto, že boli identifikovaní ako možný blízky kontakt nakazenej osoby v lietadle a jej zverenca nepustia.

Ján Volko je po pár dňoch v kempe v Urajasu od utorka už v olympijskej dedine a dolaďuje formu na svoj prvý štart v Tokiu, a to na 100 m.

„Doma sme mali tvrdé tri týždne, lebo sme po jeho zranení museli organizmus opäť naštartovať. Niektoré veci sme robili inak ako vlani, ale posledné merané tréningy boli sľubné,“ pokračovala trénerka, ktorá aj s kondičným trénerom Róbertom Kresťankom, pripravujú svojho zverenca tak, aby predviedol maximálne výkony.

„Napríklad 150 m dal za 15,50, jeho osobák je 15,33, čo by podľa mňa mohlo stačiť na splnenie toho, čo chcem v Tokiu dosiahnuť, a tým je postup z rozbehov na stovke i dvojstovke,“ dodala Naďa Bendová, ktorá zažíva olympijskú atmosféru spolu so svojim zverencom prvý raz v živote. „Je to iné, ako som počúvala od tých, ktorí tam boli. Aj od toho, čo sme vídali v televízii. Ale to priniesla doba, ktorú žiaľ žijeme,“ podotkla na záver.

Šiesty, štvrtý a druhý

Nie, to nie sú jeho umiestnenia... To je krátky pohľad do histórie! Ján Volko bude šiestym šprintérom spod Tatier, ktorý sa na OH predstaví na 100 m, štvrtým na 200 m a druhým, ktorý pobeží oba šprinty. Pred ním to bol v Los Angeles 1932 Andrej Engel.

SLOVÁCI na OH na 100 m

1896 Atény: Alojz Sokol – 3. vo finále

1912 Štokholm: Štefan Jankovich – semifinále

1912 Štokholm: František Szobota – semifinále

1932 Los Angeles: Andrej Engel – medzibeh

1972 Mníchov: Juraj Demeč – rozbeh

2021 Tokio: Ján Volko – ?