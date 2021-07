Otec Jakuba Grigara Richard: Dva dni pred súťažou mal takéto tušenie

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar (24) naplnil tušenie svojho otca Richarda.

Ten v podvedomí očakával na OH v Tokiu striebornú medailu, ktorú považuje za veľký úspech a spravodlivý rezultát vzhľadom na formu víťazného Čecha Jiřího Prskavca. "Všetko je tak, ako má byť," povedal Richard Grigar pre TASR.

Jakub Grigar dosiahol v Tokiu životný úspech, ktorý vyplynul z výborných jázd v semifinále a vo finále. "Vedeli sme, že Jakub išiel na olympiádu špičkovo pripravený. Jeho osobní tréneri mi povedali, že pre OH v Tokiu už nemohol spraviť nič viac. Bolo to už len o hlave a kúsku šťastia. Keď som s ním telefonoval v nedávnych dňoch, tak som vnímal, že jeho hlava je v pohode. Bol pokojný, vyrovnaný. Konštatoval, že pri absencii divákov sú to preteky podobné tréningu. Napokon prišiel aj kus šťastia. Jazdy, ktoré predviedol v semifinále a vo finále, mal pod kontrolou. Vyšli mu tak, ako si želal. Nepotreboval nič vymýšľať a riskovať," povedal Jakubov otec Richard pre TASR.

Grigar mladší mohol po finálovej jazde pomýšľať aj na zlatý stupienok. Ten napokon obsadil Prskavec, ktorý mal pred slovenským reprezentantom 3,22-sekundový náskok. "Mňa osobne to veľmi nemrzí, pretože si myslím, že Jirko Prskavec je momentálne najlepší kajakár na svete. Priznám sa, že už dva dni som mal pred očami striebornú medailu. Neviem prečo, ani som to nikomu nepovedal. Mal som ju však v podvedomí. Konštatoval som sám pre seba, že takto to malo byť. Jirko absolvoval špičkovú jazdu, je olympijský víťaz a Jakub je tam, kde momentálne má byť. Samozrejme, že by sme chceli mať zlato, ale buďme pri zemi a radi aj za striebro," uviedol Richard Grigar.

Jeho syn sa postaral o 15. slovenskú olympijskú medailu z divokej vody, čím potvrdil výnimočné postavenie tohto športu na Slovensku. Doma v Liptovskom Mikuláši bude nielen na Jakuba, ale aj na ďalších slovenských olympionikov čakať vrúcne privítanie: "Prvý telefonát som mal od prezidenta slovenskej kanoistiky Ivana Cibáka, s ktorým sme v dennom kontakte. Najskôr to bolo päť minút plaču. Potom sme si povedali, že v klube pripravíme oslavu, ale nielen pre Jakuba. Zhodli sme sa na tom, že aj výsledky Elišky Mintálovej a Moniky Škáchovej sú krásne. Mať vo finále na olympiáde štyri lode je úžasné," povedal Richard Grigar.