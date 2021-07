Olympijský medailista Jakub Grigar: Krásne slová k súperom

Až posledná disciplína vodného slalomu v olympijskom programe priniesla v Tokiu pre Slovensko medailový úspech.

Vodný slalomár Jakub Grigar (24) predviedol už v semifinále K1 rýchlu jazdu a hoci sa nevyhol jednej chybičky a penalizácii, do finále postúpil zo 4. miesta. Finále išiel v areáli Kasai rodák z Liptovského Mikuláša skvele a keďže rýchlejší bol iba Čech Jiří Prskavec, vybojoval si Grigar striebornú medailu.

"Pocity sa opisujú celkom dobre. Som šťastný, pretože keď som bol malý, tak som si ani nevedel predstaviť, že jedného dňa budem mať striebro z olympiády. Som az to veľmi vďačný. Šport nie je vždy jednoduchý a veľakrát to veľmi bolí, preto som rád, že prišli aj takéto momenty," vravel šťastný Jakub Grigar pre RTVS.

Pre Slovensko je to druhý cenný kov v Tokiu, trapistka Zuzana Rehák Štefečeková vybojovala vo štvrtok zlato. V ére samostatnosti je to 15. vodnoslalomárska olympijská medaila pre SR, prvá v mužskom kajaku. Na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil Grigar piaty.

"Pred semifinále som sa cítil oveľa horšie, finále som si už celkom užíval a bol som rád, že som tam. Vedel som, že musím ukázať normálnu jazdu a potom sledovať, aký to bude výsledok. Po jazde som netušil, či to bude medaila, predbehnúť ma mohli ešte všetci traja súperi. Len som sledoval, čo z toho bude. Bolo mi ľúto Michala Smolena či Borisa Neveua, ale šport je taký. Som rád, že mi na krk dali striebro," zhodnotil Grigar.

Medailová zbierka slovenských vodných slalomárov na OH:

5 - Michal Martikán (2x zlato, 2x striebro, 1x bronz)

4 - Peter a Pavol Hochschorner (3x zlato, 1x bronz)

2 - Elena Kaliská (2x zlato)

1- Juraj Minčík (1x bronz)

Peter a Ladislav Škantárovci (1x zlato)

Matej Beňuš (1x striebro)

Jakub Grigar (1x striebro)