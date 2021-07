Famózny úspech z vodného olympijského kanála: Jakub Grigar je strieborný!

Prvá medaila z tokijskej divokej vody! Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar (24) si famóznou jazdou vo finále v K1 vybojoval striebornú medailu. Zlato si vybojoval Čech Jiří Prskavec s náskokom 3,22 sekundy, bronz získal Nemec Hannes Aigner.

Po štvrtkovom zlate strelkyne Zuzany Rehák Štefečekovej je to druhá medaila pre Slovensko na OH v Tokiu. V ére samostatnosti je to 15. vodnoslalomárska olympijská medaila pre Slovensko, prvá v mužskom kajaku. Na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil Grigar piaty.

"Som veľmi šťastný, keď som bol malý, nevedel som si predstaviť, že raz tu budem stáť s olympijskou medailou. Je to krásny pocit, nie je ľahké dostať sa hore, veľmi to bolí. Pred semifinále som sa cítil oveľa horšie, finále som si už užíval. Povedal som si, že musím urobiť dobrú jazdu, potom som v cieli už iba sledoval, ako pôjdu ostatní. V cieli som nevedel, či to bude medaila, sledoval som, na aké miesto to vydá," povedal pre RTVS strieborný medailista Jakub Grigar.