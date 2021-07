Olympijskú víťazku Rehák Štefečekovú sledovala aj Barteková: Ako keby išla na nákup

Olympijské zlato strelkyne Zuzany Rehák Štefečekovej (37) si priamo v Asaka Shooting Range užívala aj jej reprezentačná kolegyňa Danka Barteková.

Na diaľku zasa fandili tenista Filip Polášek a plavkyňa Andrea Podmaníková. Obaja sa na OH predstavili po prvý raz, Polášek preto nevedel odpovedať na otázku, aké oslavy sa rozprúdia po návrate olympijskej víťazky do olympijskej dediny.

Rehák Štefečeková vybojovala pre slovenskú výpravu prvý cenný kov na hrách v Tokiu. Pre Slovensko je to trinásta zlatá medaila v histórii olympijských hier v ére samostatnosti, z toho desiata v ich letnom vydaní. Pred Rehák Štefečekovou získali najcennejšie kovy bratia Peter a Pavol Hochschornerovci (3), Michal Martikán (2), Elena Kaliská (2), Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth. Na ZOH stála trikrát na najvyššom stupni Anastasia Kuzminová.

"Zuzka vyzerala, ako keby išla na nákup. Strieľala úplne rutinne, neskutočne. Prišla som sa na ňu pozrieť od druhej položky a bol to skvelý zážitok. Išla precízne a sebavedomo," povedala Barteková.

Slovenská reprezentantka v skeete priznala, že na tribúne bola veľmi nervózna: "Veľmi ťažko sa mi to prežívalo, už po prvej dvadsaťpäťke v kvalifikácii som mala slzy na krajíčku, potom tiež. O finále ani nehovorím. Vedela som sa vcítiť do jej pocitov. Napokon to dokázala, mala to napísané niekde vo hviezdach. Zuzka je neskutočne talentovaná strelkyňa, má predispozície. Dokáže byť neuveriteľne pokojná a preto je silná, že vie odbúrať tlak a užiť si preteky. V tom ju obdivujem."

Slovensko získalo v Tokiu prvú medailu! Zuzana Rehák Štefečeková si vystrieľala v trape zlato

Barteková verí, že úspech jej kolegyne pozdvihne aj podmienky strelcov na Slovensku: "Ja v to pevne verím. My najlepší nemáme zlé podmienky, ale máme národnú strelnicu, ktorá je v problémoch a to treba zlepšiť. Musíme si hľadať nástupcov a bude na tom treba popracovať."

Tenista Polášek sledoval vystúpenie svojej krajanky v televízii na hotelovej izbe. "Je to super. Už sa to začalo kvalifikáciou, finále bolo úžasné. Teším sa. Ja fandím každému Slovákovi. Doteraz som vždy fandil pred televízorom doma, po prvý raz som fandil pred televízorom v Tokiu," povedal pre TASR.

S príchodom do olympijskej dediny sa pre zlatú medailistku pripravujú aj oslavy, pokiaľ to pandemické opatrenia dovolia. Polášek však nebude ich organizátor: "Ja som na olympijských hrách po prvý raz, neviem čo je tradícia. Treba sa obrátiť na niekoho, kto s tým má skúsenosti. Ale oslavy budú spoločné."

Radosť mala aj 23-ročná plavkyňa Andrea Podmaníková, ktorá rovnako ako Polášek sledovala s napätím finále ženského trapu: "So Zuzkou sme spolubývajúce, o to viac sa teším. Po prvý raz mám šancu vidieť, ako niekto od nás získal medailu. Veľká poklona pre Zuzku, klobúk dolu. Ja by som to mentálne asi neustála. Mala som zimomriavky, veľmi sa teším," uviedla pre TASR.