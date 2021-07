Krištofič reaguje na tvrdú kritiku od Vémolu: Karlos je pripečený, nezaujíma ma!

Samuel Krištofič prezývaný aj ako Pirát zdolal v súboji o dočasný opasok strednej váhy Oktagonu Marcina Naruszczku na body.

Po zápase sa nevyhol ani nepríjemným komentárom zo strany Karlosa Vémolu, ktorý konštatoval, že Pirát si víťazstvo v zápase nezaslúžil. S Krištofičom sme v rýchlom rozhovore zisťovali jeho reakciu na komentár od českého borca.

"Kritiky ohľadom samotného zápasu aktuálne nevnímam nijako. Karlos je pripečený, často zhadzuje ľudí, s ktorými má mať zápas. Priznám sa, ten zápas neprebehol úplne podľa mojich predstáv, no titul sa počíta,“ konštatoval borec Spartakusu.

Vémola okrem iného Piráta kritizoval aj za jeho vyjadrenie, že na zápas sa pripravoval krátko. Podľa Karlosa o možnosti, že by mohol zastúpiť Vémolu v súboji s Naruszczkom Slovák vedel už dlhšie.

"Týžden pred zápasom som začal robiť váhu a lapoval som rovnako týždeň, keďže som mal poranené rebrá. No ako som už povedal, ani v tomto smere ma nezajímajú názory pripečených ľudí,“ povedal Krištofič. To, že Pirát vyhral na body predtým okomentoval aj Attila Végh, ktorý priznal, že si spočiatku nebol istý výsledkom, no v momente keď Poliakovi rozhodcovia odobrali bod, bolo jasné, že bodová výhoda by mala byť na strane Piráta. ,,Keď si na ten zápas spomeniem, myslím, že Poliak nemal čím vyhrať. Mal som na konte viac signifikantných úderov, takže to bolo dobré rozhodnutie. Nech počítam ako počítam, bolo to zo strany rozhodcov v poriadku,“ dopovedal Krištofič.

Aj s Pirátom sa budú môcť fanúšikovia Oktagonu a MMA stretnúť osobne na Oktagon Day, ktorý sa bude konať 30.7. v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne. Okrem Piráta, by na akcii nemal chýbať Ivan Buchinger, Vojto Barborík, Robo Pukač či Ilja Škondrič.