Slovensko získalo v Tokiu prvú medailu! Zuzana Rehák Štefečeková si vystrieľala v trape zlato

Medailový návrat pod olympijské kruhy po 9 rokoch! Slovensko získalo na olympijských hrách v Tokiu prvú medailu a hneď zlatú! Postarala sa o ňu slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (37) v trape.

Zuzana vyhrala kvalifikáciu v novom svetovom rekorde 125 bodov. K stredajším 75 terčom z troch položiek pridala vo dvoch štvrtkových 50 a prekonala doterajšie historické maximum v kvalifikácii, ktoré výkonom 123 držala od marca 2019 Fínka Satu Mäkeläová-Nummelová. Do šesťčlenného finále tak postúpila z prvej priečky.

Skvelú formu potvrdila aj vo finále, hoci v ňom sa už nevyhla chybám, predviedla fantastický výkon. Striebro si vystrieľala Američanka Kayle Browningová.

Pre Rehák Štefečekovú je to najvýraznejší úspech v kariére a tretia medaila z OH. V rovnakej disciplíne získala striebro v roku 2008 v Pekingu i v roku 2012 v Londýne.

V šesťčlennom finále trafila Rehák Štefečeková 43 z 50 terčov a v novom systéme súťaže stanovila olympijský rekord. V záverečnom boji o zlato zdolala Američanku Kayle Browningovú (42). Bronz patrí Alessandre Perilliovej zo San Marína, ktorá získala pre svoju krajinu vôbec prvú medailu v histórii OH.

"Prežívam obrovskú radosť. Som šťastná, ako mi to finále vyšlo. Kde tu som pozerala položky súperiek, ale potom som si to nevšímala, povedala som si, že nech to dopadne ako dopadne. Veľmi sa teším, že som si celé finále udržala chladnú hlavu. Vychovávam dve deti, dozrela som. Mamina a možno aj manžel si doma niekde pri chrumkách poplakali," povedala po súťaži pre RTVS Zuzana Rehák Štefečeková.

Strieborná medailistka z OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne (na OH v Riu 2016 chýbala kvôli tehotenstvu, hoci sa kvalifikovala) tak pridala do svojej zbierky ďalšiu medailu, tentoraz najcennejšiu.