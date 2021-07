Csemez sa neodplatil Darčiňanovi za prehru z MS: Druhé kolo konečnou pre Slováka

Slovenský boxer Andrej Csemez opäť stroskotal na Armanovi Darčiňanovi. Dva roky po tom, ako ho arménsky pästiar vyradil v osemfinále na majstrovstvách sveta v Jekaterinburgu, zopakoval rovnakú výhru 5:0 na body aj v osemfinále hmotnostnej kategórie do 75 kg na hrách v Tokiu.

Prvý slovenský zástupca v olympijskom ringu po 25 rokoch tak bol po štvrtkovom zápase veľmi sklamaný.

Po stretnutí s ním lomcovali emócie a bol sám na seba nahnevaný, keďže veril, že na svojej premiérovej olympiáde môže ísť oveľa ďalej: "Nie som so sebou vôbec spokojný. Neviem čo povedať, pokazil som ten zápas. Ako som povedal, ja som si to sem neprišiel užívať, ja som tu v robote. Bolo to tak v prvom zápase a aj teraz, bohužiaľ dnes to nevyšlo," uviedol pre TASR dvadsaťtriročný boxer.

Bronzový medailista z EH 2019 v Minsku vyhral 1. kolo u štyroch z piatich rozhodcov, no druhé a tretie bolo u všetkých v prospech o štyri roky staršieho Darčiňana. "Prvé kolo bolo dobré, robil som to, čo som chcel, no v druhom a treťom som sa veľmi unavil a nevedel som zaboxovať tak, ako som chcel. Vôbec to nebolo o skúsenostiach. Bolo to tým, že som dva dni robil váhu a poriadne som nejedol a nepil. V tomto sa musím zlepšiť, aby som nemusel toľko odvodňovať a trénovať pred zápasom," uviedol.

Csemez je prvý slovenský boxer pod piatimi kruhmi po 25 rokoch. Naposledy súťažili v Atlante 1996 Peter Baláž a Gabriel Križan. Zverenec trénera Tomáša Kovácsa si vybojoval olympijskú miestenku v kategórii do 75 kg na európskej kvalifikácii v Paríži, kde zároveň získal bronzovú medailu. Priamo v Tokiu zdolal v 1. kole Aarona Solomona Princa z Trinidadu a Tobaga na body.

Druhý zápas proti Darčiňanovi mu však už nevyšiel. "Pred dvoma rokmi sme prehrali jednoznačne všetky tri kolá. Dnes sme 1. kolo vyhrali my, Bandi výborne dodržoval taktiku, ktorú sme si stanovili, bol v dobrom pohybe, robil dobré protiúdery. Žiaľ, pod tým stálym tlakom Arména, ktorý je absolútny tempo boxer, mu v 2. kole začínali dochádzať sily, prestal si držať ideálnu vzdialenosť a začal sa viac presadzovať súper. Tretie to v podstate len podčiarklo. Druhé a tretie kolo išlo zaslúžene na arménsku stranu, čo nás mrzí," povedal pre TASR reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.

"Čo sa týka celej olympiády, musím pred Bandim dať klobúk dole, za to ako profesionálne ku všetkému pristupoval už od kvalifikácie až po samotné OH. Dal do toho všetko. Po 25 rokoch máme boxera na hrách, dokázal tu zvíťaziť a určite hanbu neurobil ani v tomto zápase. Bolo to náročné a boxovalo sa dosť skoro po rannom vážení, čo nie je ideálne zvlášť pre jeho štýl, ktorý si vyžaduje neustály pohyb na nohách proti takémuto súperovi," dodal.