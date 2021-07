Tréner Branislav Slamka žiaril spokojnosťou: Vidí šance trapistov na medailu?

Slovenskí trapisti Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga majú za sebou prvú časť kvalifikácie na OH v Tokiu. Varga v nej nastrieľal 73 bodov, jeho reprezentačná kolegyňa ani raz nechybovala. Tréner Branislav Slamka preto po úvodnom dni žiaril spokojnosťou.

Strieborná medailistka z OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne strieľala čisto ako jediná z 26-členného štartového poľa, Varga netrafil na prvej a tretej položke po jednom terči. "Môžem vysloviť maximálnu spokojnosť. Zuzka po prvý raz v kariére dosiahla po prvom dni maximálny nástrel, Erik má tiež šancu na finále. Obaja predviedli výborné výkony," povedal Slamka.

Na strelnci Asaka Shooting Range sa v kvalifikáciách rodia skvelé výsledky, tréner Slamka k tomu uviedol: "Ja keď som videl strelnicu, tak som predpokladal takéto výkony. Lebo to vyzerá ako v počítačovej hre. Vedel som, že pokiaľ nepríde nejaký silný vietor alebo dážď, tak výsledky budú výborné."

Slovenská trapistka má dokonca na dosah svetový rekord, ktorý drží s nástrelom 123 Fínka Satu Makelaová-Nummelaová. V zostávajúcich dvoch položkách jej na jeho prekonanie stačí 49 bodov. "Neprišli sme sem robiť svetové rekordy. Ak by sa to podarilo, potešilo by to, ale olympiáda je o niečom inom ako o prekonávaní rekordov," zdôraznil Slamka pre TASR.

Jeho zverenka si však držala fazónu na všetkých troch položkách a pôsobila veľmi pokojným dojmom. "Zuzka je mentálne veľmi silná a potrebuje takéto súťaže. Tu sa cíti dobre a dokáže sa vyhecovať," povedal tréner.

V mužskej súťaži to bude ešte tuhý boj, Slamka o postupových šanciach Vargu uviedol: "Odhadujem, že na finále bude treba 122 až 123 bodov, rozhodne rozstrel."