Desivý rituál nemeckej džudistky: Trhanie za kimono, surové facky!

Zábery z jej predzápasového rituálu vyvolali vášne. Časť fanúšikov sa pustila do rumunského trénera Cluadia Pusya.

Ten totiž pred súbojom olympijského turnaja džudistiek chytil svoju zverenkyňu Martynu Trajdosovú (32) za kimono, niekoľkokrát s ňou zatriasol a vzápätí jej strelil na tvár pár faciek. Zábery sa dostali na sociálnu sieť a časť fanúšikov sa pustila do trochu surových praktík trénera.

Nemecká džudistka, rodáčka z Poľska, sa však svojho kouča zastala a vysvetlila všetkým, že ide iba o jej tradičný rituál pred zápasom. "Svojho trénera som o to požiadala, tak ho prosím neobviňujte. Potrebujem to pred svojími zápasmi, aby som sa vyburcovala. Tréner prosto robí to, o čo ho požiadam, aby ma naštartoval," vysvetlila niekdajšia bronzová medailistka z MS na Instagrame.

Dostal varovanie

Medzinárodná federácia džuda (IJF) formálne varovala nemeckého trénera, že svojej zverenke pred zápasom na olympijských hrách v japonskom Tokiu dal dve príliš silné facky.

"Udeľujeme vážne oficiálne varovanie pre nemeckého trénera za zlé správanie, ktoré predviedol," uvádza sa v stanovisku IJF. Incident sa udial v utorok, Trajdosová vo svojom úvodnom vystúpení podľahla Maďarke Szofi Özbasovej.