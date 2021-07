Marocký boxer napodobnil Tysona: Reakcia súpera vás prekvapí

Napodobnil Mike Tysona z roku 1997. Marocký boxer Junis Baalla nezvládol zápas 3. kola v rámci olympijského turnaja s Novozélanďanom Davidom Nyikom.

V závere súboja vo váhe do 91 kg, keď už bolo rozhodnuté o víťazovi, sa navyše dopustil nešportového správania sa, za čo bol diskvalifikovaný.

Súpera si podržal rukami a s otvorenými ústami zaútočil na jeho pravé ucho. Nyika sa súperovi včas uhol. Moment pripomenul škandál z roku 1997, kedy Mike Tyson odhryzol časť ušnice Evanderovi Holyfieldovi.

Fanúšikovia sa okamžite pustili do marockého boxera. Prekvapením je ale to, že Nyika sa ho zastal. "Je to súčasť športu. Svojho súpera si vážim a chápem jeho frustráciu. Prosím, nepíšte mu, pokiaľ mu nemáte čo povedať pozitívneho," prekvapil Nyika na sociálnej sieti.