Grigar v prvej jazde deviaty: Trochu som sa trápil, ale pobil som sa s tým

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar (24) obsadil v 1. kvalifikačnej jazde disciplíny K1 na OH v Tokiu 9. miesto. Od prvého Taliana Giovanniho De Gennara mal odstup 3,45 sekundy.

V súťaži kajakárov figuruje 24 pretekárov, každý absolvuje dve rozjazdy, počíta sa lepší čas. Do semifinále postúpi 20 lodí. "Trochu som sa trápil. Už keď som sem prišiel, vedel som, že nebudem fyzicky úplne v poriadku, ale pobil som sa s tým. Nebola to jazda podľa mojej predstavy, ale malo by to stačiť k postupu. Trať semifinále sa mi páči viac, je tam veľa miest, kde sa ide proti vode. Pred pretekmi sme si museli vystačiť pri tréningoch iba s hladkou vodou a na trati to bolo vidno," povedal pre RTVS Grigar.

V C1 žien obsadila Monika Škáchová v 1. kvalifikácii 16. miesto z 22 pretekárok. Na najrýchlejšiu Britku Mallory Franklinovú stratila 18,14 sekundy, keď si za jeden dotyk pripísala dve trestné sekundy. Do semifinále postúpi 18 pretekárok. Druhá časť kvalifikácie je na programe od 9.00 SELČ.