Repiská nestačila na deviatu nasadenú a na olympiáde dohrala

Slovenská bedmintonistka Martina Repiská (25) prehrala vo svojom druhom zápase olympijského turnaja v Tokiu. V stredajšom súboji F-skupiny nestačila na deviatu nasadenú Michelle Liovú z Kanady 0:2 (-18, -16).

Do osemfinále tak postúpila Kanaďanka, pre Slovenku sa olympijský turnaj skončil.

Repiská bojovala o postup do vyraďovačky vďaka výhre vo svojom prvom zápase v skupine, keď si v pondelkovom súboji poradila s Guatemalčankou Nikte Alejandrou Sotomayorovou 2:0 na sety (21:19, 21:12). Hneď pri debute na OH sa tak stala prvou Slovenkou, ktorá pod piatimi kruhmi dokázala zvíťaziť.

Dvadsaťpäťročná Slovenka podala proti favoritke z Kanady bojovný výkon. V prvom sete jej bola viac ako vyrovnanou súperkou a držala sa dlho v hre, napokon ho prehrala na 18. Účastníčka MS 2018 v Číne a Európskych hier 2019 v Bielorusku zvládla výborne vstup do druhého setu. Postupne viedla aj 11:7, jej súperka však dokázala vyrovnať na 14:14. Potom si už skúsenejšia Liová duel postrážila a postúpila do ďalšej fázy. Zverenka trénera Michala Matejku v zápase bojovala, no na umne hrajúcu súperku napokon recept nenašla.

Slovensko pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti pred Tokiom reprezentovali len dve hráčky. Ani Eve Sládekovej (Peking 2008) či Monike Fašungovej (Londýn 2012) sa nepodarilo zaznamenať výhru.



Ženy - dvojhra, F-skupina:

Michelle Liová (Kan.-9) - Martina REPISKÁ (SR) 2:0 (18, 16).