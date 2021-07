Nasťa Kuzminová vo výchove syna na pílu netlačí: Jelisej si šport musí vybrať sám

Rozdáva úsmevy na všetky strany. Biatlonistka Nasťa Kuzminová (36) si momentálne užíva športový dôchodok. Olympijské hry v Tokiu sleduje spolu s celou rodinou.

Najväčšie zapálenie pre tento športový sviatok má podľa nej syn Jelisej (14), ktorý sa nachádza vo veku, keď si bude musieť sám vybrať, akému športu by sa chcel v budúcnosti venovať.

Trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová ako zimná športovkyňa priznáva, že letné OH majú aj v jej srdci špeciálne miesto.

„Som športovec, ktorý ukončil kariéru a momentálne si užíva športový dôchodok. Zrazu sa zo mňa stal len fanúšik. Letné olympijské hry boli vždy sviatkom aj pre mňa, zimnú olympioničku.

OH v Tokiu mi dávajú možnosť spoznať do hĺbky aj iné športy, už nemusím byť len zimná kráľovná. Podobným štýlom vediem aj svoje deti. Záleží mi na tom, aby spoznávali všetky športy – atletiku, gymnastiku či niečo iné. Napriek tomu však svojho štrnásťročného syna Jeliseja do ničoho netlačím,“ povedala počas Olympijského festivalu v Šamoríne pre Nový Čas Kuzminová.

S manželom Danielom majú okrem syna aj dcérku Olíviu (6).

„Práve Jelisej je však vo veku, keď sa musí vážne zamyslieť nad svojou budúcnosťou. Je to typ športovca, ktorý má rád každý druh pohybu, takže na pílu netlačím. Dobre si uvedomujem, že to je hlavne pre neho veľká zodpovednosť, rozhodnúť sa, akému športu sa bude venovať a podávať také výkony, aby ho stále neporovnávali s matkou,“ dodala šesťnásobná olympijská medailistka, ktorá si dobre uvedomuje, že tohtoročná olympiáda je naozaj veľmi špecifická.

„Pre každého vrcholového športovca muselo byť psychicky veľmi náročné sa na ňu pripraviť. To, čo sa deje v dnešnej dobe, je skúška pre všetkých. Ja som kariéru ukončila pred covidovou dobou, takže som nezažila prázdne tribúny. S kolegami môžem len na diaľku súcitiť,“ povzdychla si Kuzminová.