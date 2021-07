Rýchly koniec aj v motýliku: Nagy nedokázal poraziť ani exotických súperov

Slovenský reprezentant v plávaní Richard Nagy (28) už má za sebou účinkovanie na olympijských hrách v japonskom Tokiu. Dvadsaťosemročný rodák zo Želiezoviec rovnako ako počas víkendu na 400 m polohové preteky ani na 200 m motýlik nepostúpil z rozplavby.

Nagy sa v pondelok predstavil hneď v prvej z piatich rozplavieb. Spomedzi šiestich účastníkov finišoval časom 2:01,91 min na piatej priečke, v konečnom účtovaní obsadil 37. pozíciu spomedzi 38 účastníkov. Slovák v tejto disciplíne zdolal len Simona Bachmanna zo Seychel. Účastník OH 2016 v Riu de Janeiro zaostal za vlastným slovenským rekordom z júla 2019 o 2,62 sekundy.

"Mohlo to byť lepšie, ale asi teraz na viac nemám. Nie som spokojný. Na stovke som na tom bol ešte celkom dobre, aj na 150-tke, ale na poslednej päťdesiatke, ako sa u nás hovorí, vyhodilo mi poistky. Rozsypal som sa a už sa s tým nič nedalo robiť. Taký je delfín. Na viac som v Tokiu nemal. Som veľmi rád, že som tu mohol byť a že sa to vôbec koná. Mal by som tu však predviesť svoje maximum a to sa nestalo. O rok máme majstrovstvá sveta v Japonsku a to bude asi moja posledná veľká súťaž. Na ňu sa pokúsim pripraviť čo najlepšie. Dúfam, že do toho už neprídu nejaké obmedzenia a budem mať jednu poriadnu sezónu. A potom uvidíme," povedal Richard Nagy pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Najkvalitnejší čas v rozplavbách na 200 m motýlik dosiahol svetový rekordér v tejto disciplíne Maďar Kristóf Milák (1:53,58 min), za vlastným svetovým rekordom z MS 2019 zaostal o necelé tri sekundy. Do semifinále postúpilo 16 plavcov s najlepším časom, ako posledný Juhoafričan Chad le Clos (1:55,96 min). Semifinále je na programe v utorok 27.7..