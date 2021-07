Repiská prvou Slovenkou s výhrou na OH: Som veľmi šťastná, sú to veľké emócie!

Slovenská bedmintonistka Martina Repiská (25) zvíťazila vo svojom prvom zápase olympijského turnaja v Tokiu. V pondelkovom súboji F-skupiny si poradila s Guatemalčankou Nikte Alejandrou Sotomayorovou 2:0 na sety (21:19, 21:12).

Hneď pri debute na OH sa stala prvou Slovenkou, ktorá pod piatimi kruhmi dokázala zvíťaziť.

Dvadsaťpäťročná Slovenka naplnila predzápasové prognózy. V druhom zápase skupiny sa stretne s nasadenou deviatkou Kanaďankou Michelle Liovou v stredu 28. júla (04.00 SELČ). Bude to priamy duel o postup do osemfinále, kam prenikne iba víťazka skupiny. V prvom súboji Liová zdolala Sotomayorovú hladko 21:8 a 21:9.

Repiská vstúpila do úvodného setu dobre, koncentrovaným výkonom si držala vedenie. Postupne sa však jej súperka dostala do hry, dotiahla sa na rozdiel jedného košíka a dostala sa aj do vedenia 17:16. Dramatický záver setu však účastníčka MS 2018 v Číne a Európskych hier 2019 v Bielorusku zvládla a premenila hneď prvý setbal. Zverenka trénera Michala Matejku sa na začiatku druhého setu po chybách súperky dostala do vedenia 6:0 a to jej dodalo sebavedomie. Postupne viedla 11:3, 15:5 či 18:7. Slovenská praváčka proti ľavorukej súperke dokázala zasmečovať aj šikovne skrátiť hru. Guatemalčanka aj napriek problému s nohou ešte urputne bojovala, no Repiská premenila hneď prvý mečbal a za 41 minút pohodlne dosiahla historické víťazstvo.

Slovensko pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti doposiaľ reprezentovali len dve hráčky. Ani Eve Sládekovej (Peking 2008) či Monike Fašungovej (Londýn 2012) sa nepodarilo zaznamenať výhru. "Som veľmi spokojná s výkonom a som veľmi šťastná, že sa mi podarilo zvíťaziť. Sú to veľké emócie. Už sa teším na ďalší zápas," uviedla Repiská pre TASR.



ženy - dvojhra, F-skupina:

Martina REPISKÁ (SR) - Nikte Alejandra Sotomayorová (Guat.) 2:0 (19, 12).