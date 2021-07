Vysoké ambície japonskej hviezdy pochoval pád na hrazde: Namiesto medaily koniec kariéry?

Japonský gymnasta Kohei Učimura sa nádejal, že na olympijských hrách v Tokiu ešte raz zaútočí na medailu. Tento posledný sen veľkej športovej kariéry sa mu však už nesplní.

Pád z hrazdy po predvedení piruety spôsobil, že za svoj výkon dostal iba 13,866 bodu a prišiel o šancu postúpiť do finále na tomto náradí.

Tridsaťdvaročný Učimura mal v Tokiu obhajovať zlato z viacboja z Londýna 2012 aj Ria de Janeiro 2016, ale po sérii zranení sa rozhodol, že najťažšiu gymnastickú súťaž vynechá. A nie je ani súčasťou japonskému družstva mužov tímovej súťaži. Trojnásobný olympijský šampión a desaťnásobný majster sveta s veľkou pravdepodobnosťou ukončil kariéru. "Už som nedokázal predať v súťaži to, čo som mal natrénované. Takto to momentálne vidím a veľmi ma to mrzí. Na predchádzajúcich troch olympiádach som vedel zo seba dostať maximum, teraz už nie," uviedol Kohei Učimura, cituje ho oficiálny web OH 2020.

Neslávny koniec fenomenálneho gymnastu sledovalo v Ariake Gymnastics Centre naživo len niekoľko desiatok jeho súperov, trénerov a zamestnancov organizačného výboru. Obyčajní fanúšikovia majú zakázaný vstup na športoviská vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívnych prípadov koronavírusu v japonskej metropole. Na najvyššom gymnastickom fóre ho už zrejme jeho fanúšikovia ani neuvidia. V 32 rokoch je piata olympiáda s jeho účasťou o tri roky zrejme nereálna. "Teraz o tom ešte nechcem premýšľať. Nechajte mi čas rozmyslieť si to po návrate na ubytovanie. Nie som však až taký sklamaný, ako som možno očakával. Zažil som už aj väčšie výkonnostné dno počas kariéry, keď sa mi nedarilo," uzavrel Učimura.

Podľa AP sa však Učimura nemusí obávať o svojich nasledovníkov. Najmä vďaka Daikimu Hašimotovi viedli gymnasti Japonska poradie viacboja po odcvičení dvoch z troch kvalifikačných skupín. Iba 19-ročný gymnasta z mesta Čiba dosiahol po absolvovaní všetkých náradí 88,531 bodu a na druhé miesto individuálneho viacboja odsunul Rusa Nikitu Zagorného. Japonci v zložení Daiki Hašimoto, Kazuma Kaja, Takeru Kitazono a Wataru Tanigawa vedú vo viacboji tímov pred Číňanmi a gymnastami Ruska, ktorí súťažia pod hlavičkou Ruského olympijského výboru.