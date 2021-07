Bojovník Muradov posiela tvrdý odkaz: Toto ste prehnali! !

Poriadne sa nahneval! MMA bojovník Makhmud Muradov (31) sa rozhodol ukončiť všetky špekulácie týkajúce sa jeho rozchodu so speváčkou Monikou Bagárovou (27).

Fanúšikovia začali mohutne špekulovať nad tým, že sa hviezdny pár rozišiel. Zdalo sa im podozrivé, že sa na sociálnych sieťach spolu vôbec neobjavujú.

Speváčka Monika Bagárová následne prehovorila, že to je len výmysel fanúšikov. Nie sú tak často na sociálnych sieťach, lebo majú veľa pracovných povinností.

Celú situáciu veľmi ostrým jazykom okomentoval zápasník Muradov. Uzbek sa teraz intenzívne pripravuje na duel proti Američanovi Geraldovi Meerschaertovi. Pästiarsky súboj v UFC vyvrcholí na konci leta.

„Pýtal som sa Moniky: My sme sa rozišli, láska? Myslím, že to vzniklo tým, že na instagram príliš nepridávam rodinu. Ľudia príliš žijú sociálnymi sieťami. Riešia to, čo by riešiť nemuseli.

Nech radšej riešia svoje problémy, svoj život, než aby riešili ten môj. Nechápem, odkiaľ zobrali, že sme sa rozišli. Som rád, že mám ženu, zdravú dcéru. My sme sa s Monikou ani nepohádali, všetko funguje. Naozaj tomu nerozumiem,“ prezradil Muradov pre iSport.cz.

Muradov si nad týmito špekuláciami neláme hlavu. Priznáva, že jemu to veľmi nevadí, ale má obavy o Moniku. Chce ukončiť všetky špekulácie o údajnom rozchode a posiela veľmi ostrý odkaz.

„Nech riešia svoj život, nie nejaké s*ačky a nech nechajú mňa a moju ženu tak. To sa nerobí. Keby to aspoň bola pravda, ale toto je naozaj vymyslená s*ačka. A naozaj sa to rozbehlo.

Je to klamstvo, sme spokojní. Vďakabohu, že je moja dcérka ešte malá a nerozumie tomu. Naozaj je to nezmysel a nechápem, prečo to ľudia robia, čo z toho majú.“