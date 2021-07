Nasťu Kuzminovú nadchlo otvorenie Olympijského festivalu v Šamoríne: Atmosféru Tokia zažijem na Slovensku!

Veľkolepé otvorenie! Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prináša fanúšikom historicky prvý Olympijský festival.

Brány komplexu X-Bionic Sphere v Šamoríne sa v piatok otvorili pre všetkých ľudí, ktorí by si radi vyskúšali atmosféru olympijskych hier na vlastnej koži. Počas úvodného dňa nechýbala ani bývalá skvelá olympionička Nasťa Kuzminová (36), ktorá sprevádzala otvárací ceremoniál.

Pre všetkých návštevníkov Olympijskeho festivalu je od piatka pripravených 17 dní plných športu, zábavy, dobrého jedla a fandenia. Vstup do areálu je voľný.

„Možno prezradím také tajomstvo, že mojím snom bolo dostať sa do Tokia na letné olympijské hry v pozícii diváka. Mám síce za sebou tri zimné olympijské hry, no chcela som si vyskúšať aj atmosféru tých letných práve v Japonsku. To by bolo pre mňa niečo výnimočné. Žiaľ, situácia s koronou to nedovolila,“ povzdychla si tesne pred veľkolepým otvorením Kuzminová, no jedným dychom pokračovala.

„O to viac ma teší, že sa podarilo zorganizovať takýto krásny festival. Som rada, že môžeme atmosféru Tokia zažiť aj takýmto spôsobom tu na Slovensku a že môžem byť toho súčasťou. Organizátori sľúbili, že spravia všetko pre to, aby napodobnili atmosféru Japonska,“ dodala Nasťa a prezradila aj to, na čo sa osobne teší najviac.

„Na tú atmosféru olympiády ako takej a že spoznám aj japonskú kultúru. Budú rôzne workshopy či príležitosť zašportovať si s olympionikmi, to musí byť pre ľudí, a hlavne deti, naozaj lákavé,“ uzavrela Kuzminová.

Kyvadlová doprava

Organizátori zabezpečili pre návštevníkov festivalu bezplatnú kyvadlovú dopravu z Bratislavy na festival a naopak. Autobusy budú v Bratislave odchádzať spred

Stále športoviská v areáli festivalu:

- Atletika

- Gymnastika

- Futboxy

- Box aréna

- Stolný tenis (2 stoly cez týždeň, 3 stoly cez víkendy)

- Teqball (2 stoly)

- SPV – hrací stôl Showdown – aplikovaný stolný tenis

- Beachvolejbalové ihrisko

- Bedmintonové ihriská

- Boulderingová horolezecká stena

- Umelá ľadová plocha