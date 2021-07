Karlos Vémola mohol prísť o ruku: Jeho športová kariéra je v ohrození!

Bojovník MMA Karlos Vémola (36) mohol prísť o ruku. Jeho zdravotný stav je vážnejší, ako si mnohí mysleli.

Ak by sa lekári okamžite pokúsili českému zápasníkovi prišiť odtrhnutý triceps a šľachu, môže mu prestať fungovať ruka.

„Terminátor“ sa pripravoval na titulový zápas v Oktagone v bolestiach. Ruka nefungovala ako správne mala. Trénoval stále veľmi intenzívne a ruku dával pravidelne do ľadu a užíval lieky na utíšenie bolesti.

„Doktor mi vravel, aby som zrušil zápas a vôbec netrénoval. Po pár dňoch ma ruka nebolela, šiel som na tréning a išlo mi to. Trénera Andrého Reindersa mrzí, že ma nechal trénovať. Bolo to však moje rozhodnutie. Keby nie u neho, trénujem niekde inde.

Som magor, dávam to za vinu len sám sebe. V stredu som si odtrhol triceps, zvíjal som sa v bolestiach. Vo štvrtok ráno som strčil ruku do ľadu, zožral 10 ibuprofénov a išiel sparovať. Doma som vychladil ruku, zožral ďalších 10 ibuprofénov a v rovnaký deň som absolvoval ďalší sparing,“ povedal Vémola pre iSport.cz.

Karlos Vémola má pred sebou niekoľko dôležitých operácii, aby lekári vôbec zachránili jeho zdevastovanú ruku.

„Kvôli infekcii mi nemohli prišiť odtrhnutý triceps a šľachu, inak sa to robí čo najskôr. Čím dlhšie sa zákrok odkladá, tým bude zložitejší.

Keby mi tam teraz dali cudzie teleso, mohla by na to skočiť baktéria a vyhnisalo by mi to. Mohol by som aj prísť o ruku. To sa takmer stalo Jaroslavovi ,Jukebox' Pokornému, ktorý prišiel o celú chrupavku a musel ukončiť kariéru,“ ozrejmil.

Karlos Vémola sa teraz pevne odovzdal do rúk lekárov. Sľúbil, že nateraz nebude vyvíjať žiadnu fyzickú aktivitu. Musí teraz predovšetkým odpočívať a pripraviť sa na operačné zákroky. Závisí na to celá jeho kariéra.

„Musím si to urovnať v tej hlave, som totiž zvyknutý trénovať štyrikrát denne. Ak však nepočúvnem lekárov, už sa nevrátim. ,Jukebox' sa taktiež nevrátil a on doktorov počúval.

On prvý mi volal, aby som sa vy*ral na tréning. Som blbec a vravel som, že ľudia to nepochopia, keď odstúpim kvôli zápalu, ktorý nie je vidieť. Bohužiaľ to je väčšie svinstvo než som si pripúšťal,“ dodal zápasník Karlos Vémola vo vysielaní na svojom Instagrame v spolupráci s iSport.cz.