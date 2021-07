Prvá Slovenka v akcii na OH v Tokiu: Baránková dosiahla osobný rekord!

Lukostrelkyňa Denisa Baránková zasiahla ako prvá zo slovenskej výpravy do zápolení na OH 2020 v Tokiu. Ešte pred otváracím ceremoniálom obsadila v nasadzovacom kole, na základe ktorého sa zostavuje pavúk lukostreleckej súťaže, v osobnom rekorde 655 bodov 12. priečku.

V prvom kole vyraďovacej fázy nastúpi vo štvrtok 29. júla o 5.45 SELČ proti Estónke Reene Parnatovej, informoval portál olympic.sk.

Najmladšia členka slovenskej výpravy sa debutu pod piatimi kruhmi nezľakla. Prvá polovica renkingového kola jej vyšla nad očakávanie. Po 36 vystrelených šípoch mala súčet 334 bodov a figurovala na 5. priečke. Aj v druhej polovici sa udržala medzi najlepšími, i keď nástrel z prvej časti už nezopakovala. Výsledných 655 bodov je nielen jej osobným maximom, ale aj novým slovenským juniorským rekordom. Za maximom Alexandry Longovej zaostala Baránková v Tokiu o tri body.

"Neuvedomujem si, čo sa v predošlých minútach stalo. Ja si podobné veci uvedomím obrazne povedané až po týždni. V prvej polovici som dosiahla asi najlepší výsledok v mojej kariére. V druhej som bojovala s hlavičkou, vetrom, únavou i teplom. Dokázala som to ustáť a vzišiel z toho nový slovenský juniorský rekord. Z výsledku mám však veľkú radosť. Som rada, že sa mi podarilo takto vstúpiť do olympijskej súťaže,“ citoval olympic.sk slová Baránkovej.

Slovenka viackrát zopakovala, že sa jej strieľalo veľmi dobre a dosiahla dobré čísla. Z olympijskej premiéry trému nemala. "Vnímala som to ako každú inú súťaž. Neustále som sa snažila udržať svoju bublinku. Bol to pre mňa skutočne príjemný zážitok a najmä nová skúsenosť," priznala po dvoch hodinách na páliacom tokijskom slnku.

"Používala som chladiace veci, uteráky s ľadom i vestu. Snažila som sa schladiť, ako to išlo. Vedela som, čo ma čaká. Mala som možnosť nasimulovať si podmienky v komore v Národnom športovom centre. Prišla som dostatočne skoro, aj preto som to zvládala," uviedla Baránková, ktorá sa s náročnými podmienkami na rozdiel od Svetlany Gombojevovej dokázala vyrovnať. Ruská lukostrelkyňa po odstrieľaní poslednej šestice šípov skolabovala a z kvalifikačnej strelnice ju odnášali na nosidlách.

Baránková strieľala zo stavu číslo 63, po pravej i ľavej strane mala favoritky celej súťaže z Kórejskej republiky. Naľavo od nej strieľala svetová rekordérka Čche-jung Kangová, napravo zasa San Anová, ktorá so 680 bodmi utvorila olympijský rekord. "Extrémne ma to motivovalo a hnalo ďalej, že som mala tieto Kórejčanky vedľa seba. Vnútorne som sa s nimi pretekala. Bolo to skvelé," tešila sa členka Národného športového centra.