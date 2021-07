Koronavírus v slovenskom tíme? Dvaja členovia výpravy sú v karanténe

Dvaja členovia prvej časti deväťčlennej slovenskej atletickej výpravy na OH 2020, ktorí sú na predolympijskom tréningovom kempe v Urajasu, museli zamieriť do povinnej 14-dňovej karantény.

Dôvodom je fakt, že boli identifikovaní ako možný blízky kontakt osoby nakazenej koronavírusom v lietadle, ktorým prileteli do Japonska. Informoval o tom webový portál Slovenského atletického zväzu (SAZ).

"Nejde o nič vážne, je to len preventívne opatrenie. Karanténa obom platí od 17. a potrvá do 30. júla," uviedol pre web atletika.sk vedúci atletickej výpravy na OH v Tokiu a šéftréner SAZ Martin Pupiš. Podotkol, že v rámci ochrany osobných údajov mená osôb v karanténe nemôžu byť bez ich súhlasu zverejnené:

"Pre oboch platia karanténne opatrenia - musia sa úplne izolovať od ostatných, s nikým sa nesmú stretávať, môžu však naďalej trénovať v čase, keď ostatní členovia výpravy nie sú na štadióne. Aj vzhľadom na fakt, že obe osoby boli zaočkované a majú za sebou aj šesť negatívnych PCR testov v krátkom čase za sebou, opatrenia sú miernejšie."

Vedenie atletickej časti výpravy dostalo informáciu o tom, že dvaja jej členovia boli možný blízky kontakt nakazenej osoby od covidového úradu vedenia japonského mesta Urajasu, pričom informované bolo aj vedenie celej slovenskej olympijskej výpravy v olympijskej dedine priamo v Tokiu.