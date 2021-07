Aj strelkyňa Špotáková chváli papierové postele v Tokiu: Spávať na kartóne je bomba!

Na zimnej olympiáde v Soči boli hitom dvojité záchody, v Tokiu sa hovorí o kartónových posteliach a technickými vymoženosťami „vyšperkovaných" toaletách. Kým jedni na papierové postele nadávajú, slovenskí športovci tieto pre nich atypické novinky, naopak, chvália.

Oceňujú najmä kvalitný matrac, vďaka ktorému sú ráno svieži a pripravení podať čo najlepší výkon!

„Papierové postele som doteraz osobne ešte nikdy nevidela, ale musím uznať, že sa na nich veľmi komfortne spí. Dali nám super tvrdý matrac aj parádne podušky. Nie je tomu čo veľmi vyčítať, je to bomba. Sú to asi predsudky, že sú to kartóny,“ podelila sa s Novým Časom o svoje pocity slovenská strelkyňa Jana Špotáková (35), ktorá je v izbe s kolegyňou zo strelnice Zuzanou Rehák-Štefečekovou (37). Jeden z najlepších tenisových deblistov sveta Filip Polášek (36) si spanie v japonskej metropole pochvaľuje.

„Takáto posteľ mala u mňa premiéru,“ povedal pre Nový Čas šampión z deblového Australian Open a pokračoval: „Je výborná, pokojne môžem povedať, že to je jedna z najlepších postelí, na akých som doteraz spal." Polášek, ktorý v stredu oslávil 36. narodeniny, vyzdvihol kvalitný matrac. „Je výborný, dávam mu like. Je to úplne dostačujúce, a ten matrac je pre mňa oveľa dôležitejší, ako vyzerá posteľ, pretože sa idem vyspať. Môžem povedať, že je super.“

Posteľ si pochvaľoval aj tréner boxerov Tomi Kid Kovács: "Sú úplne parádne. Mne sa spí veľmi dobre. Matrace sú pohodlné, také tvrdé, ako mám ja rád. Zatiaľ sa nemôžem sťažovať. Keď som sem prišiel, tak mi to pripomínalo časy, keď som bol na vojne, ale milo som bol prekvapený."

Zabránia sexu?

Papierové postele vtipne okomentoval americký obhajca striebra v behu na 5 000 m Paul Chelimo. „Majú zabrániť intímnostiam medzi športovcami. Znesú totiž hmotnosť jednej osoby,“ tvrdí kenský rodák. Japonskí organizátori tvrdia, že postele majú nosnosť