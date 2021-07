Bývalý tréner Vlhovej cíti stále krivdu: Päť rokov som tvrdo drel a vykopli ma!

Stále je sklamaný... Tréner Livio Magoni (57) získal minulú sezónu s Petrou Vlhovou (26) v celkovom poradí Svetového pohára veľký krištáľový glóbus. Následne sa ich cesty rozišli.

Taliansky tréner Livio Magoni sa ešte po úspešnej sezóne stretol s Petrou Vlhovou v Jasnej. Hneď potom padla definitíva a na trénerskej lavičke skončil.

Nahradil ho Švajčiar Mauro Pini.

Magoni nemal núdzu o nové ponuky. Oslovili ho zväzy z Talianska a Švajčiarska. Nakoniec sa však dohodol na spolupráci v Slovinsku, kde bude mentorovať tamojšie ženské reprezentantky.

Talian stále cíti krivdu a nerozumie prečo s ním Tím Vlha rozviazal spoluprácu. Po úspechu vo Svetovom pohári túžil po triumfe na olympijských hrách.

„Úprimne, neviem. Bol som prekvapený. Ale viem, že dôvodom nie je ten slávny rozhovor. Po výhre veľkého krištáľového glóbusu som išiel do Jasnej, kde si Petra vyskúšala lyže. Mali sme dlhé stretnutie.

Petra sa vtedy rozhodla ukončiť spoluprácu. Prekvapilo ma to. Zaslúžil by som si ísť na olympiádu v jej spoločnosti. Päť rokov som tvrdo pracoval. Ale som profesionál. Takže som to akceptoval a akceptujem aj naďalej,“ povedal Magoni pre web siol.net.