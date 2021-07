Otvorený konflikt Piráta a Vémolu stále rastie: Za tie reči ťa legálne zmlátim!

Vémolu kvôli zraneniu nahradil v hlavnom zápase Oktagon 26 na Štvanici v Prahe Samuel Pirát Krištofič, ktorému bude Karlos priať víťazstvo z priam sebeckého dôvodu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Veľa mi fanúšikovia píšete, že ste si na gala kúpili lístky kvôli mne, ale bude tam ten blbec Pirát. Nemusí vás to mrzieť, poďte tam so mnou, budeme mu spoločne fandiť. Pretože mu to budem od srdca priať.A ja ho za tie sprosté reči budem môcť legálne a brutálne zmlátiť,“ konštatoval Vémola na instagrame o zápase s Marcinom Naruszczkom, ktorý vyvolal množstvo reakcií aj kvôli dočasnému titulu o ktorý bude Krištofič bojovať.

Ak teoreticky po víťazstve bude chcieť byť následne slovenský borec právoplatným držiteľom opasku, bude musieť prejsť cez Vémolu. Pirát sa nedávno zastal svojho kolegu z Spartakusu Martina Budaya, ktorého čaká v októbri súboj

v Dana White´s Contender Series o zmluvu s UFC. Podľa Vémolu je Buday málo kvalitný borec, čo Krištofič aj okamžite okomentoval.

„Vejmluva, kedy si ty niekoho knokautoval (Buday posledne knokautoval Kamila Mindu v titulovom zápase ťažkej váhy)? Odporúčal by som ti, aby si sa sústredil viac na seba. Pretože vieme, aké máš problémy navážiť, knedlík,“ konštatoval vo videu Pirát, ktorý narážal na Karlosa a jeho problémy s váhou pred zápasom s Milanom Ďatelinkom, čo ho neskôr stálo opasok.

K potenciálnemu zápasu Pirát vs Vémola sa vyjadril aj spoluzakladateľ a riaditeľ Oktagon MMA Palo Neruda. „Strašne veľa ľudí predbieha, musíme si počkať či sa podarí Pirátovi v zápase s Naruszczkom uspieť. No priznám sa, že aj mňa osobne baví to, že by sme sa mohli dočkať titulového zápasu medzi Vémolom a Pirátom. Štvanici táto situácia dodala totálne gule, ľudia sú viac vo vytržení z tohto hlavného zápasu, aj kvôli okolnostiam ako z toho pôvodného. Začína sa písať veľký príbeh, ak sa to stane, tak to bude mať blízko k zápasu storočia,“ okomentoval situáciu Neruda.