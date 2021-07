Golfista Sabbatini si v Tokiu dáva najvyššie ciele: Chcem získať medailu

Do začiatku olympijských hier v Tokiu zostáva necelý týždeň a Slovensko bude mať na nich prvýkrát zastúpenie aj v golfe.

Štyridsaťpäťročný rodák z Juhoafrickej republiky Rory Sabbatini absolvoval olympijskú kvalifikáciu pod slovenskou vlajkou a do Tokia postúpil zo 43. miesta redukovaného rebríčka. Medzi šesťdesiatkou účastníkov z 35 krajín je šesť golfistov z prvej svetovej desiatky a Sabbatini nie je bez šance na solídny výsledok.

"Snažím sa stále myslieť pozitívne. Verím v úspech a chcem zahrať čo najlepšie. Chcem získať medailu, ideálne zlatú. Bude to úplne iný turnaj, než na aké sme zvyknutí z PGA Tour. Pre úspech bude potrebná aj dávka šťastia," skonštatoval Rory Sabbatini pre RTVS.

Golf bude súčasťou sviatku pod piatimi kruhmi len štvrtýkrát. Pri jeho návrate do programu OH po dlhých 112 rokoch v Riu de Janeiro 2016 vyhral Brit Justin Rose pred Švédom Henrikom Stensonom a Američanom Mattom Kucharom. V Tokiu sa však nepredstaví ani jeden z trojice medailistov z Ria. Sabbatini si bude chcieť na olympiáde napraviť pocity z nevydarenej sezóny. "Ihrisko na olympijských hrách je veľmi dlhé, ale úzke. Rory si to bude môcť natrénovať počas piatich dní. Jeho najsilnejšia stránka je presnosť drajvov. Reálne má na to, aby skončil v prvej polovici výsledkovej listiny. Verím, že ak by Rorymu sadli jeho silné stránky, potvrdí to dobrým patovaním, a dosiahol by výsledok v Top Ten, celá golfová komunita by sme boli veľmi radi," skonštatoval golfový expert Peter Wieger.

Japonské golfové ihriská sú špecifické tým, že každá jamka má dva greeny. Hráči sa až pred začiatkom kola dozvedia, na ktorý sa bude hrať. Toto však nebude aktuálne pre olympijskú súťaž, ktorú odohrajú v dňoch 29. júla - 1. augusta. Trvať bude štyri dni a na mužov aj ženy čakajú po štyri kolá. "Bolo by veľmi nepríjemné, keby som si každý deň musel študovať novú a inú jamku. Hrať sa bude podľa medzinárodných noriem a počas všetkých štyroch kôl budeme mať rovnaké ihrisko," doplnil Sabbatini pre RTVS.