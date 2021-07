Vémola musel miesto v titulovom zápase prepustiť Pirátovi: Paradoxne mu budem fandiť

Súboj Karlosa Vémolu proti poľskému Marcinovi Naruszczkovi (22-9) sa konať kvôli zraneniu Terminátora nebude. Karlosa po operácii pravého ramena a problémom s lakťom napokon neuvidíme na Štvanici kvôli roztrhnutému tricepsu.

„Som nepoučiteľný blázon, mal som to vzdať hneď. Keďže som po operácii pravého ramena podvedome prepínal ľavú ruku, dostal som do nej zápal. Je tam zlatý stafilokok, ale nechcel som sa vzdať. V pondelok som šiel na sparing, šlo mi to dobre. No spadol som na lakeť a vtedy som si s najväčšou pravdepodobnosťou urval triceps. Je tam veľký zápal, takže to nie je vidieť ani na magnetickej rezonancii,“ prezradil pre fanúšikov Vémola na sociálnych sieťach.

Bývalého zápasníka UFC nahradí Samuel Pirát Krištofič, ktorý tento zápas okamžite prijal. „Boli sme v komunikácii s Oktagonom už predtým. Písali mi, či som vo forme a či by som nastúpil ak by Karlos vypadol. Keďže som po poslednom zápase nemal žiadne zranenie, začal som s prípravou hneď po ňom,“ prezradil Pirát pre Nový Čas.

Víťaz duelu Pirát vs Naruszczka získa dočasný titul strednej váhy Oktagonu, neskôr by sa tak podľa očakávaní mal postaviť Vémolovi. „Či bude ďalší zápas s Vémolom vôbec neriešim. Idem zápas o opasok a to je pre mňa najdôležitejšie. Celý život som na opasok čakal, takže na nič iné nemyslím,“ prezradil Krištofič.

Marcin Naruszczka si titulovú šancu vybojoval v súboji s bývalým borcom UFC Ericom Spicelym, ktorého porazil v druhom kole na TKO. Vémola svojho favorita v zápase Pirát vs Naruszczka rozhodne má.

„Myslím, že Pirátovi tento zápas sadne, keďže sa Poliak pripravoval na wrestlera, ktorý je pravák. Chcel bojovať na krátko a teraz bude bojovať s frajerom, ktorý je ľavák a bojuje na väčšiu vzdialenosť. Krištofič by tento zápas mal strategicky vyhrať. Mal by sa stať dočasným šampiónom v čase, keď šampión nemôže. V momente keď bude mať pás cez rameno, tak budem prvý, čo si pre neho príde. Takže vo finále budem Pirátovi paradoxne fandiť,“ dokončil Vémola.

„Poliaka vnímam ako poriadnu prekážku, je to veľmi skúsený tvrdý borec. Nie je to žiadny šuflikant. Poliaci sú všeobecne známi tým, že sú tvrdí borci a majú tvrdú hlavu. Nič iné ako výhru si nepripúšťam. Bude to náročný súboj, ale o to sladšia bude na konci výhra,“ prezradil Krištofič, ktorý má na konte aktuálne tri výhry v rade nad Queirozom, Pukačom a Strzelczykom, pričom dvakrát svojich súperov ukončil.

Pirát nedávno absolvoval aj krátku dovolenku s Martinom Budayom, Karolom Ryšavým či Danom Hromekom, teda borcami zo Spartakus Gymu Trnava. „Bol to predĺžený víkend na chate, bolo to tam fantasy. Oddýchli sme si, bola tam časť rodiny z SFG. Poriadne sme si to tam užili aj s deťmi a priateľkami,“ konštatoval Pirát.

Vémola a jeho zápas s Attilom Véghom je tak aj kvôli zraneniu českého borca v nedohľadne. Piráta sme sa pýtali na jeho názor na možnú odvetu zápasu storočia. „Je to medzi nimi dvoma, no nemyslím si, že ak by sa ten zápas konal, že by sme videli iný výsledok. Je to len o Attilkovi, ak sa dobre pripraví, tak ho Karlos nemá ako ohroziť.“