Fantastické správy z Tallinu: Zapletalová sa stala majsterkou Európy!

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V sobotňajšom finále v Tallinne zabehla časom 54,28 sekundy slovenský rekord (doteraz 55,19) aj rekord šampionátu (doteraz 54,50).

Zverenka Petra Žňavu získala pre Slovensko štvrté zlato v histórii ME do 23 rokov. Dvakrát sa tešil guliar Mikuláš Konopka (1999, 2001) a pred štyrmi rokmi triumfoval šprintér Ján Volko na 200 metrov. Zapletalová tento rok splnila aj prísny limit na olympijské hry do Tokia.

"Je to neskutočný pocit, stále tomu nemôžem uveriť. Išla som si za tým, verila som, že mi to vyjde, ale teraz, keď sa to naozaj stalo, neviem, čo k tomu povedať," cituje Emmu Slovenský atletický zväz na svojom Facebooku.

Emma Zapletalová 🇸🇰 bezprostredne po víťaznom finále v behu na 400m prekážok na ME do 23 rokov v Tallinne, kde utvorila slovenský rekord i rekord šampionátu 54,28! Posted by Slovenský atletický zväz on Saturday, July 10, 2021

ME do 23 rokov v Tallinne

ženy - 400 m prek. - finále: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 54,28 s, 2. Sara Callegová (Šp.) 55,20, 3. Yasmin Gigerová (Švaj.) 55,25, 4. Vivi Lehikoinenová (Fín.) 55,42, 5. Janka Molnárová (Maď.) 56,63, 6. Carla Garciová (Šp.) 56,90