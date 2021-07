Karlos Vémola o novej výzve: Čakajú ma tri mesiace, ktoré sa nebudem venovať MMA

Karlos Vémola (36) rieši aktuálne množstvo otázok ohľadom svojej budúcnosti. Terminátor sa fanúšikov sklamať nechystá aj napriek nemalým problémom s ľavou rukou.

„Po operácii pravého ramena som začal viac preťažovať ľavú stranu, vďaka čomu som dostal infekciu do ľavého lakťa,“ konštatoval Vémola, ktorý nám prezradil, že sa lekárom po náročnom vyšetrení podarilo lokalizovať zápal a jeho zdroj. Aktuálne tak berie antibiotiká, ktoré začínajú zaberať.

„Je to zo dňa na deň lepšie. Aj preto už trénujem, najprv si dám tréning ráno, potom si dám dlhý spánok a ďalší tréning je na pláne večer. Veľa spím a budím sa kvôli jedlu, snažím sa zregenerovať aj vďaka tomu, čo mi namiešali výživoví poradcovia,“ dokončil Vémola.

Karlosa čaká už 24. júla zápas na Oktagon 26 s Poliakom Naruszczkom o titul strednej váhy organizácie. Vémolu prekvapila hlavne reakcia Ondra Novotného, ktorý je známym promóterom a zakladateľom projektu Oktagon.

„Povedal som Ondrovi, že na Štvanici nebudem chýbať a že do poslednej chvíli ten boj (prípravu) nevzdám. Sám mi povedal, že sa mám nad tým zamyslieť a myslieť hlavne na svoje zdravie. Sám sa venoval hádzanej, takže vie aké je zranenia lakťa nepríjemné, že dokáže dokonca ukončiť kariéru. Tu sa ukázalo, že nie je promotér, ktorý spraví všetko pre to, aby mal čo najlepšiu kartu, ale že mu záleží hlavne na zdraví bojovníkov,“ konštatoval pochvalne Vémola.

Nová výzva mu pomôže aj v MMA

Po tomto zápase čaká na Karlosa aj z dôvodu spomínaných problémov dlhšia prestávka. Tá bude súvisieť aj s prípravou na boxerský zápas s Marpom, ktorý bude pre Karlosa veľkou previerkou. Vémola je totiž známym wrestlerom, ktorý ak súpera dostane na zem, tak sa z nej zvyčajne už nedostane. V boji na nohách chce Karlos na sebe poriadne zapracovať.

„Niekoľko mesiacov pôjdem len postoj. Čakajú ma tri mesiace tréningu boxu. Bude to najdlhšie obdobie, v ktorom sa nebudem venovať MMA. V tomto smere si splním svoj sen, v zmysle, že sa postavím do zápasu v stoji. Verím, že ma príprava na tento zápas posunie o krok ďalej aj v zmysle MMA. Nie, že by som predtým box netrénoval, ale nemal som toľko času sa mu venovať. Wrestling nezabudnem, naopak teraz budem pracovať s tými najlepšími trénermi boxu.“

Ohlasy na boxerský zápas Marpo vs Vémola sú rôznorodé, v každom prípade každý bude zvedavý na to, ako sa Vémola popasuje s celoživotným postojárom a známym thaiboxerom, raperom Marpom.

„Ľudia reagujú všelijako, no myslím, že sa im to bude páčiť, čo potvrdzujú aj tým, že vstupenky sa rýchlo predávajú aj keď fanúšikovia ešte nevedia aká bude celá karta. Priznám sa, že som nevedel s kým, kedy a akým štýlom budem zápasiť, ale povedal som Ondrovi, že do toho pôjdem. To sa mu na mne páči, že zoberiem všetko čo mi ponúknu,“ prezradil Vémola, ktorého sme sa pýtali aj na čiastku, ktorú by si mal pripísať za tento zápas na účet. „Čiastka známa verejnosti nie je, ale prezradím, že pôjde o najväčšiu čiastku za takýto zápas. Chalani predtým zápasili za pár tisíc českých korún, neskôr to boli desatisíce a ja som bol prvý, ktorý za zápas dostal štvrť milióna, takže som rád, že sa mi podarilo posunúť celkovo latku v tomto smere vyššie,“ dokončil Karlos.

Reakcia na ohlásené zápasy v boxe Attilu Végha

Svoj zápas v boxe nedávno ohlásil aj Attila Végh, ktorý podľa Terminátora nechce nastúpiť do odvetného zápasu s ním. „Je to fraška, Attilka ešte neoznámil ani dátum, ani súpera. Sú to z jeho strany klamstvá a obchádzanie toho, že nechce tvrdo makať v príprave na iný zápas. Fanúšikov už zavádzal tým, že zápas so mnou pripadá do úvahy keď budú diváci. Diváci budú v Bratislave, budú v O2 v Prahe, takže v tomto fanúšikov zavádzal. Je taktiež zápasníkom Oktagonu, takže pokiaľ s tým organizácia nebude súhlasiť, tak môže byť problém. Pripravuje zápas s dôchodcom, ktorý už nič nepredvedie, je to hanba pre tento šport. Taký je môj názor na túto vec.“ Ak do zápasu nechce proti Karlosovi vkročiť Attila, Vémola by neskôr rád zničil jedného z jeho chlapcov. „Attila sa mi vyhýba, takže je možné, že by som obhajoval titul proti Pirátovi. Pomáhal v príprave aj Ďatelinkovi a videli ste ako to dopadlo. Teraz po Štvanici ale chcem na tieto veci na čas zabudnúť a budem sa pripravovať len na duel v boxe s Marpom,“ dokončil Vémola.

Nie je instagramová opička

Karlos na svojom Instagrame nepatrí tých bojovníkov, ktorí by fanúšikov ohurovali novými spoluprácami s rôznym typom sponzorov, práve naopak, na jeho profile nájdete hlavne informácie o jeho príprave a MMA. „Mojim zámerom je hlavne propagovať tento šport. Pozrite sa, kde je MMA teraz, veľmi sa z toho teším. Chcem byť jedným z tých, ktorí tento šport pomôžu dostať na olympiádu. Chcem aby náš šport stále stúpal. Niektorí fighteri majú množstvo sponzorov, mne chodia denne ponuky od rôznych sponzorov. Nechcem byt ako cvičená opička, v tom smere, že mi niekto zaplatí za to, aby som robil čo chce. Musím tomu veriť a musí to byť dlhodobá spolupráca, musí mi to dávať zmysel. Chcem takých sponzorov, ktorí so mnou budú v dobrom aj v zlom, takýchto partnerov mám, na čo som hrdý.“