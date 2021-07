Legendárny Mike Tyson oslávil okrúhle narodeniny: Šialené, aké rany dokáže stále rozdávať!

Boxerská ikona pred pár dňami oslávila 55. narodeniny, napriek tomu nejaví žiadne známky fyzického deficitu. Stále je veľmi rýchly a dokáže rozdávať tvrdé údery.

Mike Tyson sa minulý rok v novembri predstavil v exhibičnom zápase proti Royovi Jonesovi. Budúci rok chystá opäť vstúpiť do ringu a zopakovať podobný zápas.

Americký pästiar sa udržuje vo forme, čo potvrdil v krátkom videu z jeho tréningu.

Mike Tyson is 55 years old today and this is what his punches still sound like… pic.twitter.com/IYeSxBz0EN