Stolní tenisti Športovcami mesiaca za jún 2021: Balážová a Pištej prvýkrát na tróne

Premiérový triumf! Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej (37) a Barbora Balážová (29) zvíťazili v Ankete NIKÉ Športovec mesiaca za jún 2021. V hlasovaní odborníkov im toto prvenstvo vyniesla strieborná medaila v miešanej štvorhre na európskom šampionáte v poľskej Varšave, ktorá bola iba treťou v samostatnej ére pre Slovensko!

Pištej s Balážovou vyrovnali svoje strieborné vystúpenie z majstrovstiev Európy v mixoch v rumunskom Buzau v roku 2013.

„Za mňa je to veľké sklamanie, keďže som nemohol podať stopercentný výkon pre problémy s kolenom. Veľmi ma to mrzí, lebo súper bol hrateľný. Za normálnych okolností by sme mali aj na našich finálových súperov,“ povedal pre facebook SSTZ po zisku striebra Pištej. V ankete, ktorá sa obnovila od roku 2021 za spolupráci stávkovej spoločnosti NIKÉ, dostali hlasy aj iní športovci, ktorí za mesiac jún 2021 dosiahli pekné výsledky. Dlho viedol vodný slalomár Jakub Grigar, ale napokon iba o dva hlasy skončil na druhom mieste.

Jún 2021

1. Pištej - Balážová (stolný tenis)

2. Grigar (vodný slalom)

3. Baláž – Botek (rýchl. kanoistika)