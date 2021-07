Prezident SOŠV Anton Siekel: Nespokojný s veľkosťou výpravy, ale verí v medailu

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vo štvrtok na svojom 59. valnom zhromaždení schválil zloženie výpravy na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 (23. júla - 8. augusta).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Plénum jednomyseľne schválilo nomináciu 39 športovcov, z toho účasť piatich atlétov na základe rebríčkov má v priebehu štvrtka potvrdiť Svetová atletika (WA). Ďalší športovci môžu pribudnúť na základe dodatočných miesteniek.

VZ SOŠV poverilo výkonný výbor rozhodnúť o akceptácii prípadných dodatočne pridelených miesteniek a taktiež o zmenách v nominácii členov výpravy, ktoré môžu nastať po jej schválení z dôvodu nepredvídateľných okolností, informoval olympic.sk. Pribudnúť by mohol ešte niekto z atlétov, plavcov, prípadne triatlonista či horský cyklista. Slovensko však do Tokia s veľkou pravdepodobnosťou aj tak vyšle najmenšiu výpravu v histórii. Tú povedie športový riaditeľ SOŠV Roman Buček.

"S počtom nominovaných nie som spokojný, ale je to výsledok reality, v ktorej sa v súčastnosti šport na Slovensku nachádza. Hovoríme o čísle 39 športovcov, ale to sa ešte môže zlepšiť v prípade, že by medzinárodné federácie uvoľnili nejaké kvóty pre našich športovcov. Našou úlohou do budúcnosti však je, aby sa nám zlepšovali nie len počty, ale aj kvalita športovcov. Čaká nás veľa práce a zo strany SOŠV je našou povinnosťou prijať a nastaviť také opatrenia v rámci práce národných športových zväzov a TOP tímu, aby sa to prejavilo aj na športových výkonoch," uviedol po VZ prezident SOŠV Anton Siekel. Zároveň si zaželal, aby aj menšia výprava dosiahla v krajine vychádzajúceho slnka úspechy a priniesla na Slovensko medaily: "Prajem si, aby doniesli športové úspechy, pretože tie potešia každého fanúšika. Som si istý, že podajú také športové výkony, na ktoré budú ľudia v našej krajine hrdí, a keď sa vrátia, bude to mať čerešničku na torte v podobe medaily."

Počet Slovákov pod piatimi "letnými" kruhmi má už dlhodobo klesajúcu tendenciu. Na prvých hrách v ére samostatnosti v roku 1996 v Atlante sa zúčastnilo dokopy 71 športovcov, o štyri roky neskôr v austrálskom Sydney ich síce bolo vďaka futbalistom, basketbalistkám a vodným pólistkám až rekordných 108, no na ďalších olympiádach išiel počet výrazne dole. V Aténach reprezentovalo Slovensko 64 olympionikov, v Pekingu 57 a na hrách v Londýne 2012 už iba 47 športovcov, čo bola doteraz historicky najmenšia výprava. Pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro súťažilo 51 slovenských športovcov.

V Tokiu budú mať najväčšie zastúpenie atléti, ktorých je v schválenej nominácii deväť a ešte by mohli pribudnúť ďalší. Účasť piatich na základe rebríčkov má v priebehu štvrtka potvrdiť Svetová atletika. Najväčšie želiezko v ohni je chodec Matej Tóth, ktorý bude na 50 km trati obhajovať zlatú medailu z Ria. Atletické súťaže odštartujú v piatok 30. júla a potrvajú do 8. augusta.

Nominácia slovenskej výpravy na OH 2020 v Tokiu /zdroj: olympic.sk/:

Športovci:

atletika (9): Matej Tóth, Michal Morvay (obaja chôdza na 50 km), Marcel Lomnický (hod kladivom), Emma Zapletalová (400 m prek.), Ján Volko (100 m a 200 m*), Martina Hrašnová* (hod kladivom), Miroslav Úradník* (chôdza na 20 km), Mária Katerinka Czaková* (chôdza na 20 km), Gabriela Gajanová* (800 m)

Poznámka: Športovci označení * sú v kvalifikačnom rebríčku k 30. júnu na postupových miestach



športová streľba (7): Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja trap M aj mix trap), Juraj Tužinský (vzduchová pištoľ 10 m), Patrik Jány (vzduchová puška M, ľubovoľná malokalibrovka 3x40 M), Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obaja trap Ž aj mix trap), Danka Barteková (skeet Ž)



rýchlostná kanoistika (5): Peter Gelle (K1 M 1000 m), Samuel Baláž, Adam Botek (obaja K2 M na 1000 m a K4 M na 500 m), Denis Myšák, Erik Vlček (obaja K4 M na 500 m)



vodný slalom (4): Jakub Grigar (K1 M), Matej Beňuš (C1 M), Eliška Mintálová (K1 Ž), Monika Škáchová (C1 Ž)



stolný tenis (3): Wang Jang (dvojhra M), Ľubomír Pištej (miešaná štvorhra), Barbora Balážová (dvojhra Ž, miešaná štvorhra)



tenis (3): Norbert Gombos (dvojhra M), Filip Polášek, Lukáš Klein (štvorhra M)



cestná cyklistika (2): Peter Sagan (preteky s hromadným štartom M), Juraj Sagan (preteky s hromadným štartom M, časovka M)



bedminton (1): Martina Repiská (dvojhra Ž)



box (1): Andrej Csemez (do 75 kg M)



golf (1): Rory Sabbatini (jednotlivci M)



lukostreľba (1): Denisa Baránková (olympijský luk Ž)



športová gymnastika (1): Barbora Mokošová (viacboj Ž)



zápasenie – voľný štýl (1): Boris Makojev (do 86 kg M).