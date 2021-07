Do Tokia pôjde najmenšia výprava v histórii! Ktorí športovci poletia na olympiádu?

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vo štvrtok na svojom 59. valnom zhromaždení schválil zloženie výpravy na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 (23. júla - 8. augusta).

Plénum jednomyseľne schválilo nomináciu 39 športovcov, z toho účasť 5 atlétov na základe rebríčkov má v priebehu štvrtka potvrdiť Svetová atletika (WA). Ďalší športovci môžu pribudnúť na základe dodatočných miesteniek.

VZ SOŠV poverilo výkonný výbor rozhodnúť o akceptácii prípadných dodatočne pridelených miesteniek a taktiež o zmenách v nominácii členov výpravy, ktoré môžu nastať po jej schválení z dôvodu nepredvídateľných okolností. Pribudnúť by mohol ešte niekto z atlétov, plavcov, prípadne triatlonista či horský cyklista.

Slovensko však do Tokia s veľkou pravdepodobnosťou vyšle najmenšiu výpravu v histórii. Doteraz najmenej športovcov malo na OH 2012 v Londýne, kde ich bolo 47, informoval web olympic.sk. Výpravu povedie športový riaditeľ SOŠV Roman Buček.

Valné zhromaždenie vo štvrtok schválilo aj disciplinárnu komisiu SOŠV do Tokia v zložení: Anton Siekel (prezident SOŠV), Jozef Liba (generálny sekretár SOŠV), Danka Barteková (zástupkyňa športovcov), Roman Buček (vedúci výpravy) a Andrej Wiebauer (zástupca trénerov).



Nominácia slovenskej výpravy na OH 2020 v Tokiu /zdroj: olympic.sk/:

Športovci:

atletika (9): Matej Tóth, Michal Morvay (obaja chôdza na 50 km), Marcel Lomnický (hod kladivom), Emma Zapletalová (400 m prek.), Ján Volko (100 m a 200 m*), Martina Hrašnová* (hod kladivom), Miroslav Úradník* (chôdza na 20 km), Mária Katerinka Czaková* (chôdza na 20 km), Gabriela Gajanová* (800 m)

Poznámka: Športovci označení * sú v kvalifikačnom rebríčku k 30. júnu na postupových miestach



športová streľba (7): Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja trap M aj mix trap), Juraj Tužinský (vzduchová pištoľ 10 m), Patrik Jány (vzduchová puška M, ľubovoľná malokalibrovka 3x40 M), Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obaja trap Ž aj mix trap), Danka Barteková (skeet Ž)



rýchlostná kanoistika (5): Peter Gelle (K1 M 1000 m), Samuel Baláž, Adam Botek (obaja K2 M na 1000 m a K4 M na 500 m), Denis Myšák, Erik Vlček (obaja K4 M na 500 m)



vodný slalom (4): Jakub Grigar (K1 M), Matej Beňuš (C1 M), Eliška Mintálová (K1 Ž), Monika Škáchová (C1 Ž)



stolný tenis (3): Wang Jang (dvojhra M), Ľubomír Pištej (miešaná štvorhra), Barbora Balážová (dvojhra Ž, miešaná štvorhra)



tenis (3): Norbert Gombos (dvojhra M), Filip Polášek, Lukáš Klein (štvorhra M)



cestná cyklistika (2): Peter Sagan (preteky s hromadným štartom M), Juraj Sagan (preteky s hromadným štartom M, časovka M)



bedminton (1): Martina Repiská (dvojhra Ž)



box (1): Andrej Csemez (do 75 kg M)



golf (1): Rory Sabbatini (jednotlivci M)



lukostreľba (1): Denisa Baránková (olympijský luk Ž)



športová gymnastika (1): Barbora Mokošová (viacboj Ž)



zápasenie – voľný štýl (1): Boris Makojev (do 86 kg M)



zloženie sprievodu výpravy

vedenie: Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter (zástupca vedúceho), Zuzana Tomčíková (administrátor), Ľubomír Souček (tlačový atašé), Roman Fano (vedúci lekár), Daniela Kňaze Doležalová (CLO, kontaktná osoba pre opatrenia proti COVID-19), Zdeněk Ďuriš (fyzioterapeut, 19. – 28. júla), Róbert Caro (fyzioterapeut, 27. júla – 9. augusta)



atletika: Martin Pupiš (vedúci tímu), Peter Žňava (tréner, 400 m prek. Ž), Claudia Hládiková (fyzioterapeut), Libor Charfreitag (tréner, hod kladivom M), Naďa Bendová* (trénerka, 100 a 200 m), Róbert Kresťanko* (tréner, 100 a 200 m), Matej Spišiak (tréner, chôdza), Rudolf Lukáč* (tréner hod kladivom Ž), Vladimír Gubrický (vedúci tréningového kempu), Pavol Hajmássy (lekár), Denis Freudenfeld (fyzioterapeut)



športová streľba: Branislav Slamka (tréner, trap), Marco Innocenti (tréner, skeet), Miroslav Marko (tréner, pištoľ), Zoltán Baláž (tréner, puška), Wilbert Recabarren (lekár), Patrícia Vargová Compelová (fyzioterapeut)



rýchlostná kanoistika: Filip Petrla (vedúci tímu), Peter Likér (tréner K4), Andrej Wiebauer (tréner K4), Radovan Šimočko (tréner K1), Ladislav Máriási (lekár), Csaba Zalka (asistent trénera), Igor Viszlai (masér, akreditácia A), Jana Šmidáková (fyzioterapeut, akreditácia A), Michal Buček (kuchár, bez akreditácie, funkcie vykonáva v tréningovom kempe)



vodný slalom: Lukáš Giertl (vedúci tímu, tréner), Peter Škantár (tréner), Tomáš Mráz (tréner), Stanislav Gejdoš (tréner), Peter Cibák ml. (tréner), Tomáš Martikán (videotechnik, masér), Pavel Belička (fyzioterapeut)



stolný tenis: Jaromír Truksa (vedúci tímu, tréner), Peter Šereda (tréner)



tenis: Tibor Tóth (vedúci tímu, tréner Gombosa), Leoš Friedl (tréner Poláška), Dávid Olasz (kondičný tréner), Pavel Šmela (kondičný tréner a fyzioterapeut, akreditácia A, 23. - 27.7.)



cestná cyklistika: Ján Valach (vedúci tímu), Maroš Hlad (masér), Ján Bachleda (mechanik), Branislav Delej (lekár)



bedminton: Michal Matejka (tréner).



box: Pavol Hlavačka (vedúci tímu, tréner), Tomáš Kovács (tréner)



golf: Martina Sabbatini Štofaníková (vedúca tímu, trénerka), Rastislav Antala (caddie)



lukostreľba: Vladimír Hurban ml. (tréner)



športová gymnastika: Martin Zvalo (tréner)



zápasenie voľným štýlom: Erik Cap (vedúci tímu, tréner), Achsarbek Makojev (tréner, akreditácia A, 30. – 31. 7.)