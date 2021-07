Šéf olympionikov Anton Siekel smúti: Odtrhnutá sietnica ho pripraví o olympiádu!

Zranil sa pri športovaní! Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel (51) bude musieť oželieť osobnú účasť na olympiáde v Tokiu. Pre Nový Čas vysvetlil, prečo mu lekári zakázali letieť do Japonska.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pri prezentácii aktivít, ktoré SOŠV pripravuje v súvislosti s olympiádou, žiaril prezident spokojnosťou. Veľkolepý a bohatý program v stredisku X-Bionic Sphere v Šamoríne má priblížiť a umožniť deťom aj dospelým nielen športovanie, ale aj stretnutie so slovenskými olympijskými hviezdami.

Žiaľ, pre Antona Siekela ostane program v Šamoríne jediný, na ktorom sa z olympijských aktivít zúčastní. Na samotné podujatie do Tokia totiž nepocestuje!

„Do poslednej chvíle som veril, že mi zdravotný stav cestu umožní. Ale zranenie oka mi to znemožnilo. Budem teda jedným z fanúšikov na Olympijskom festivale, ale s členmi výpravy aj športovcami budem v kontakte. Verím, že to zvládnu aj bezo mňa,“ povedal Novému Času prezident a bývalý džudista so sklamaním v hlase.

Precenil svoje sily

Stav jeho oka - presnejšie odtrhnutá sietnica - si navyše vyžaduje ďalšie liečenie a na záver ho čaká operácia.

„Do oka mi aplikujú plyn a lekári v takých prípadoch neodporúčajú absolvovať let. Aj na iné činnosti je to limitujúce,“ vysvetlil a dodal, že k zraneniu prišiel pri cvičení.

„Precenil som sa. Mal som pocit, že som mladší a silnejší, ako naozaj som. Zdvíhal som ťažšiu váhu a takto to dopadlo.“