Olympionik Pullin († 32): Otcom rok po smrti!

Príbeh lásky, ktorý napísal sám život. Tragicky zosnulý austrálsky snoubordista Alex Pullin († 32) bude mať potomka. Jeho priateľka Ellidy Vlugová sa nechala oplodniť spermiami, ktoré nebohému odobrali krátko po jeho tragickom úmrtí!

Zamilovaný pár sa už dlhšie snažil o založenie rodiny. Alex sa však 8. júla 2020 utopil pri harpunovaní pri Gold Coast v rodnej Austrálii. Po osemročnom vzťahu plnom lásky zostala prázdnota. Tú však čoskoro zaplní malý človiečik. Ellidy oznámila

„Týždne po jeho smrti som sa modlila k Bohu, aby som bola tehotná. Tak veľmi som dúfala v ten malý zázrak. Všetci vedeli, ako veľmi sa snažíme o dieťa a ako dlho,“ zverila sa budúca prvorodička pre 7News.

S jej nápadom, odobrať v súlade so zákonmi štátu Quennslande spermie mŕtvemu, súhlasili aj rodičia dvojnásobného majstra sveta. „Museli sme sa ponáhľať. Jeho rodičia boli v meste a podpísali všetky potrebné dokumenty. Je to ten najväčší dar. Nebolo to tak, ako sme si plánovali. Život je šialený, ale budeme mať dieťa. Je to neuveriteľné a veľmi emocionálne,“ dodala Ellidy.