Naylor sa snažil dobehnúť letiacu loptičku, no rozbehol sa za ňou a jeho spoluhráč Ernie Clement. Keď loptička dopadala na zem, hráči sa zrazili. Náraz Naylora vymrštil a pri dopade si zlomil nohu a vykĺbil členok. V obrovských bolestiach sa potom previezli do nemocnice.

Oh man.... Josh Naylor just had a nasty collision and is in incredible pain.



Probably don't want to watch if you have a squeamish stomach.... pic.twitter.com/dTL5LTtNDI