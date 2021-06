Priateľka zosnulého snoubordistu Pullina († 32): S Alexom čaká dieťa!

Svojho sna sa nevzdala. Ellida Vlugová prežila vlani v lete najhoršie obdobie svojho života.

Jej životný partner, jeden z najlepších snoubordistov Alex Pullin († 32) tragicky zomrel. Zamilovaný pár sa v tom čase snažil založiť si rodinu. Ellida sa tohto sna nevzdala ani po jeho smrti a rozhodla sa pre zúfalý pokus. Ako sa ukázalo, bol šťastný.

"V týždňoch po jeho smrti som sa modlila k bohu, aby som bola tehotná. Veľmi som dúfala v ten malý zázrak," zverila sa budúca mamička pre 7News.

Po tragickej udalosti našťastie prišiel nápad, ktorý jej priniesol radosť. "V štáte Quennsland je možné do 36 hodín získať spermie od zosnulej osoby. Museli sme sa ponáhľať. Rodičia Alexa boli v meste, všetky dokumenty podpísali. Nemôžem uveriť, že rozprávam tento príbeh," dodala. "Nie je to tak, akoby som si predstavovala. Ale budeme mať spoločné dieťa. Je to neuveriteľné a tak emocionálne," uzavrela.