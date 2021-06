Neskutočná smola: Hráč zahral homerun a takto to dopadlo

A to aj napriek tomu, že odpálil homerun, čo je pre každého bejzbalistu ohromné potešenie. Ali ale od radosti neskákal.

Po senzačnej šestke trafil loptičku ďaleko mimo ihriska. Hráči s napätím sledovali, kam až dopadne. Ali svoju ranu nasmeroval priamo na parkovisko a loptička rozbila zadné sklo na jednom zo zaparkovaných áut.

No a aby toho nebolo málo, vozidlo patrilo práve Asifovi Alimu. Keďže pracuje ako taxikár a auto musí teraz do servisu, čaká kriketára nejaký čas neplánovaná dovolenka. Pekné gesto neskôr predviedol šéf klubu, za ktorý Ali hráva. Celú škodu na jeho aute totiž zaplatí klub.

