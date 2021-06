Dve rozlúčky v Trnave: Atletike dali zbohom úspešné bežkyne

Už dávno nešlo na domácom atletickom vrchole toľkým o toľko!

V Trnave sa bojovalo o nominácie na mládežnícke vrcholné podujatia, o posledné limity a body do olympijskej kvalifikácie, ktorá sa na celom svete končí v utorok 29. júna o polnoci, ale aj po posledné tituly v kariére. Dve atlétky Lucia Hrivnák Klocová a Iveta Putalová ohlásili odchod do atletického dôchodku.

Martinčanka Lucia Hrivnák Klocová, ktorá sa tento rok vrátila z atletického dôchodku, si vybojovala štvrtý titul majsterky SR na 1 500 m v tejto disciplíne, ale prvý po šesťročnej pauze (2010, 2011, 2015, 2021). S medailou na krku dvojnásobná mamička (syn Adam má osem a dcérka Timea tri roky) oznámila, že sa vracia späť do atletického dôchodku. „Som rada, že som dosiahla čas pod 4:30 min. Vzhľadom na to, ako som sa cítila pred štartom, je to super. Dnes som sa už evidentne cítila, že štyri tohtoročné štarty stačia,“ skonštatovala zverenka Pavla Slouku a svoje štyri návratové behy na 1 500 m charakterizovala nasledovne: „Prvé preteky v Košiciach boli najhoršie, netušila som, čo ma čaká. V druhých na lige v Trnave, hoci som zabehla svoj najlepší výkon 4:25,08, som sa vytrápila, v II. lige ME družstiev v Bulharsku som si to oddrela a teraz je zisk titulu akási čerešnička na torte.”

Rozlúčkový slovenský šampionát absolvovala aj štvorstovkárka Iveta Putalová, ktorá dosiahla najlepší čas v rozbehoch – 56,01. „Ešte tieto majstrovstvá Slovenska, dve kolá našej ligy, česká extraliga a – koniec. Po 21 rokoch v atletike nastal čas rozlúčiť sa,” povedala štvrtá z halových ME 2015 v Prahe, ktorá sa lúčila hneď tromi finálovými štartmi na 400 m, 800 m a aj štafetu na 4 x 400 m.