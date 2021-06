Wakeskaterka Vráblová v spoločnosti s Neymarom: Prečo vyskočila z obývačky?

Zaujímavé na celom natáčaní je to, že bolo režírované z bytu v Amsterdame a spojilo jedenásť športovcov z rôznych kútov planéty. Vráblovej úloha vo videu bola skočiť z obývačky v Piešťanoch priamo na vodu.

Zábery sa natáčali v 24 lokalitách našej planéty. Okrem Neymara a Vráblovej sa v ňom objavili aj BASE jumper Sebastián Álvarez, či svetová šampiónka v taekwonde Kübra Dagli.

„Každý z nás mohol ukázať svoj domov, kde žije a kultúru svojej krajiny,“ zdôraznila pre RedBull.sk Vráblová, ktorá si nevedela predstaviť trikový presun z bytu na vodu. „Scénu z obývačky sme nakrúcali u mojich rodičov, našťastie tam máme väčší priestor, kde sme to vedeli spoločne vyskladať podľa potrieb. Museli sme to tam preorganizovať, vyniesť gauč a priniesť menší. Presun z okna obývačky von bola ešte väčšia zábava. Riešili sme to mesiace vopred, aby to všetko bolo vyladené a plynulé. Skúšali sme viaceré varianty na vode – aj na vleku, aj za vodným skútrom,“ uzavrela slovenská reprezentantka.