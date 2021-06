Pištej s Balážovou idú do semifinále mixu! Na ME majú istý minimálne bronz

Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa na ME jednotlivcov vo Varšave prebojovali už do semifinále mixu.

Majú tak istú minimálne bronzovú medailu. Vo štvrťfinále zdolali fínsko-holandský pár Benedek Olah, Britt Eerlandová 3:2.

V rozhodujúcom sete nevyužili vedenie 4:1, v koncovke však napokon slávili úspech. Doposiaľ najväčším úspechom Pišteja s Balážovou na vrcholnom podujatí bolo striebro na samostatných ME v mixoch v rumunskom Buzau v roku 2013. V semifinále vo Varšave nastúpia proti francúzskemu tandemu Simon Gauzy, Prithika Pavadeová.

"Čakali sme, že Ľubo s Bášou by mohli postúpiť do semifinále a som rád, že im to vyšlo. Je to pre nich prvá veľká medaila. Z Rumunska síce majú striebro, no vtedy to boli také atypické ME, na ktorých štartovalo iba 16 párov. Uvidíme, ako sa to vo Varšave bude vyvíjať ďalej. Ich forma je prísľubom pred OH 2020 v Tokiu," povedal pre TASR Anton Hamran, nový prezident Slovenského stolnotenisového zväzu.

Mix - štvrťfinále:

Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Benedek Olah, Britt Eerlandová (Fín./Hol.) 3:2 (-7, 5, 11, -8, 7).