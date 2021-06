Chochlíková z Oktagonu o bizarnosti na internete: Už si od nej pýtali aj fotky nôh!

Monika Chochlíková je najnovším ženským objavom Oktagonu, ktorý na poslednom gala zvíťazil nad Taliankou Gilliou Chinello.

„Sme radi, že som dodržala taktiku. Priznám sa, boli tam pasáže, kedy som sa do nej chcela pustiť, keďže sa veľmi rada pustím do prestrelky. No súperka bola na zemi skúsenejšia, takže sme si dávali pozor.“ Pre sympatickú Trenčanku to bolo druhé kariérne víťazstvo v tomto športovom odvetví, keď pri debute v októbri v svetoznámej organizácii Bellator ukončila Jade Jorand.

Chochlíkovú celé Slovensko pozná ako majsterku sveta v K1, ktorá má na konte ďalšie významné úspechy aj v thaiboxe. Aj vďaka jej druhému miestu na Svetových hrách si vyslúžila miesto v športovej Dukle a po absolvovanom výcviku sa z nej stala oficiálne vojačka.

„Na to, že som v Dukle som nesmierne hrdá. Viacerí o mne vedia, že miesto tu by som nevymenila ani za UFC. Stand up je pre mňa priorita. Moju účasť v Oktagone aktuálne vnímam ako možnosť zápasiť, keďže v K1 a Muay Thai sa kvôli korone nič neorganizovalo,“ ozrejmila Chochlíková, ktorá priznala, že jej najväčším aktuálnym kariérnym snom je triumf na Svetových hrách, ktoré sa budú o rok konať v Amerike.

Oktagon je známy svojou perfektnou marketingovou prácou a šou, ktorú dokáže spraviť na každom gala. O zápasníkoch, ktorí sa do tejto organizácie dostanú sa hovorí veľa. To sa následne prejavuje aj na sociálnych sieťach, s ktorými má v tomto smere skúsenosti aj atraktívna bojovníčka.

„Snažím sa nečítať komentáre inde ako na mojej oficiálnej stránke na Facebooku. Vždy sa nájde nejaký ten dement, ktorý si chce rypnúť. V tomto som si od Ondra Novotného zobrala k srdcu radu, ktorú spomínal v jednom vysielaní. Hovoril že 96 percent týchto názorov sú blbosti. Nie je to konštruktívne, keďže dotyčný sa snaží len niekomu vynadať.“

Monika si v tomto smere užila podobnej “srandy“ viac než dosť. „Stáva sa mi, že ak niekomu nevrátim odber profilu, tak mi vie pekne vynadať (skonštatovala so smiechom). Raz sa mi stalo, že ma jeden nemenovaný pán, ktorý má vlastnú stránku zavolal na rozhovor. Samotný rozhovor bol nakoniec viac o ňom ako o mne. Neskôr sa ma vypytoval, či nepoznám wikipediu o nohách a či mu nechcem poslať fotky svojich nôh (smiech). Ďalší mi písal, že ma chce sponzorovať a na oplátku som mu mala poslať nejaké fotky. Človek sa pri týchto veciach dosť nasmeje, no na druhú stranu je to na zaplakanie,“ dodala zápasníčka.

Tomáš Tadlánek je zápasník a zakladateľ Victory Gym Trenčín, ktorý s Chochlíkovou tvorí dlhoročný pár. Monika priznala, že mať priateľa, manažéra a trénera v jednej osobe je vcelku zaujímavé.

„Tomáša som stretla prvýkrát, keď som prišla na tréning thaiboxu. Neskôr sme sa stretávali aj mimo gymu. Priznám sa, že sme na seba aj žiarlili v zmysle súkromných tréningov. Mali sme dohodu, že bude trénovať len chalanov a ja len baby. No časom, keď u nás baby chceli zápasiť, som si povedala, že by na to naše fighterky trpeli, keďže Tomáš je vynikajúci tréner. Mám v neho stopercentnú dôveru, rovnako ako on vo mne.“

V zápase vníma iba jeho hlas, Tomáš Tadlánek má na starosti aj gameplan, ktorý je pre MMA nesmierne dôležitý. „Veľa ľudí podceňuje taktiku. V tomto smere je MMA šach, v ktorom sa bijeme do hlavy. Stačí jeden zlý pohyb a si out. Je to komplikovaná hra, ktorú musíš vyhrať, inak môžeš zomrieť.“ Moniku čaká aktuálne náročný program. Po súboji na gala DFN v Banskej Bystrici bude v auguste bojovať o titul majsterky sveta v thajskom boxe doma v Trenčíne a v septembri by sa mala znova predviesť v MMA zápase v Oktagone.

Moniky sme sa na záver plodnej debaty pýtali, čo prežíva po zápase. „Po zápase mi nebýva zle, ak sa na to pýtaš. Mám inteligentný štýl, takže neinkasujem veľa úderov na hlavu. No je pravda, že po zápase nikdy neviem zaspať, pretože stále rozmýšľam nad úsekmi jednotlivých kôl. Snažím sa to analyzovať a rozoberať, v tomto smere sa chcem vždy posúvať dopredu.“