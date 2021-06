Je to potvrdené: Golfista Sabbatini získal miestenku do Tokia

Slovenský golfista Rory Sabbatini má definitívne istú miestenku na OH 2020 v Tokiu.

Jeho nomináciu v utorok potvrdila na svojom webe Medzinárodná golfová federácia (IGF).

Sabbatini sa do Tokia kvalifikoval na základe umiestnenia vo finálnom olympijskom rebríčku. Vo svetovom renkingu mu patrí 167. pozícia, no z hľadiska OH sa bralo do úvahy redukované poradie, v ktorom skončil na 43. priečke. Na olympijský golfový turnaj sa kvalifikovalo 60 najlepších golfistov sveta v redukovanom poradí. IGF pôvodne plánovala vydať konečný rebríček v pondelok 21. júna, nakoniec odsunula jeho zverejnenie až na utorok.

Štyridsaťpäťročný rodák z juhoafrického Durbanu mal už pri udelení slovenského občianstva v decembri 2018 sľubné vyhliadky smerom k OH 2020. Vďaka svojim výkonom v prestížnom seriáli PGA Tour sa na priečkach zaručujúcich olympijský štart udržal. Nič na tom nezmenila ani úprava kvalifikačného systému po ročnom odklade olympijských hier v dôsledku pandémie koronavírusu.

Slovensko tak bude mať vďaka Sabbatinimu premiérovo zastúpenie na olympijskom golfovom turnaji. Na OH v Tokiu sa kvalifikovalo 60 najlepších mužov a 60 najlepších žien podľa olympijského rebríčka, pre ženy bude rozhodujúce postavenie k 29. júnu 2021. Z každej krajiny sa mohli kvalifikovať najviac štyria hráči, napríklad z USA majú právo olympijského štartu Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele a Bryson DeChambeau.

Golf bol pod piatimi kruhmi súčasťou programu už v Paríži 1900 a St. Louis 1904, potom však nasledovala dlhé prestávka, po ktorej sa OH vrátil medzi olympijské športy na OH 2016 v Riu de Janeiro. Na tohtoročných OH sa bude o cenné kovy bojovať na golfovom ihrisku v klube Kasumigaseki, ktorý sa nachádza v meste Kawagoe v prefektúre Saitama. Mužský turnaj sa uskutoční od 29. júla do 1. augusta, ženský od 4. do 7. augusta 2021. Bude sa hrať na štyri kolá, bez cutu po druhom kole, teda všetkých 60 hráčov či hráčok absolvuje všetky štyri kolá.