Po Oktagon 25 reagoval Végh na hejterov Budaya, Ryšavý zvíťazil v súboji gymov!

Oktagon 25 priniesol strhujúcu MMA šou, v ktorej sa predstavil v hlavnom zápase Martin Buday proti Poliakovi Kamilovi Mindovi v ťažkej váhe.

Buday potreboval víťazstvo v titulovom zápase najznámejšej česko-slovenskej organizácie aj kvôli ďalšej životnej príležitosti. Tou je Dana White´s Contender Series, teda séria zápasov, v ktorých víťazi dostanú exkluzívny kontrakt s UFC. Buday svojich fanúšikov nesklamal a nad Mindom zvíťazil vďaka knokautu v druhom kole. Aj keď sa toho v prvom kole veľa neudialo, ťažká váha znova potvrdila, že v týchto dueloch stačí na triumf jeden presný úder.

Hejterom Végh a Buday poslali jasný odkaz

Pravdou je, že Bady si po zápase vyslúžil aj kritiku od mnohých fanúšikov za menej aktívny prejav. Na druhú stranu je potrebné povedať, že najpodstatnejší zápas jeho doterajšej kariéry ho čaká na spomínanej Conteder v októbri, takže taktika nezraniť sa a zároveň zvíťaziť sa mu podarila.

„Fanúšikovia môžu kritizovať koľko chcú, je to ťažká váha, v nej sa nechodí od prvej minúty hneď do seba. Ľudia môžu držkovať koľko chcú, dôležité je to, že je titul doma,“ konštatoval pre Nový Čas Budayov tréner Attila Végh.

„Taktiku sme mali nastavenú tak, aby som sa nehrnul do prestreliek. Celkovo som sa cítil byť stále prítomný, teší ma, že som sa stále cítil komfortne, keďže som nastupoval s menšími zraneniami, s čím som sa v hlave dosť pasoval. K hejterom sa vyjadrovať nebudem, keďže opasok je na správnom mieste,“ povedal šampión ťažkej váhy Oktagonu.

Súboj zástupcov najlepších MMA Gymov zaujal!

V očakávanom hlavnom predzápase sa stretli Karol Ryšavý (Spartakus Fight Gym) a Marek Bartl (OFA). Na duely sa borci dohodli na sociálnych sieťach, pričom hlavným iniciátorom bol Karol Ryšavý. Pred samotným nástupom do klietky sa to medzi oboma začalo verbálne vyhrocovať, aj preto bolo jasné, že na fanúšikov čaká nezabudnuteľný stret.

To sa potvrdilo už v úvodnom kole, v ktorom sa do výhodných pozícii postupne dostali obaja fighteri. Ryšavého skúsenosti na zemi tentoraz dominovali a aj preto si borec trnavského Spartakusu pripísal deviate kariérne víťazstvo, pričom prvýkrát svojho súpera nedokázal ukončiť pred limitom. „Marekovi Bartlovi prajem len to najlepšie, aby vyhral boj nad svojim egom. Myslím, že som všetko podstatné ukázal v klietke,“ konštatoval zverenec Attilu Végha.

Krásku z Trenčína museli držať na reťazi

Uznávaná zápasníčka z prostredia Muay Thai a K1 Monika Chochlíková nastúpila do svojho druhého MMA zápasu proti Talianke Giulii Chinello. Rodáčka z Trenčína svoje skúsenosti zo stand-up bojových športov dokonale využila a súperku viackrát tvrdo zasiahla v boji na nohách, pričom sa úspešne bránila pokusom o takedown. V kariére si tak pripísala svoj druhý triumf v MMA, pričom prvý dosiahla v svetovej druhej najúznavanejšej organizácii - Bellator.

„Skúsenosti našej súperky boli veľké, preto sme nechceli nič podceniť. Moniku sme museli doslova držať na reťazi, bola to naša taktika. Rozdala viac ako 220 úderov, zvládla to perfektne,“ prezradil jej tréner a zároveň priateľ v jednej osobe Tomáš Tadlánek. Monika má pred sebou náročný program, už čoskoro ju čaká boj o majsterku sveta v Muay Thai, v septembri by sa v Oktagone mala predstaviť znova.

Krištofič – Matavao, víťaz „Pirát“ Krištofič na body

Veličkovič – Dawa, víťaz Veličkovič na TKO v prvom kole

Paradeiser – Adas, víťaz Paradeiser na body

Polívka – Driai, víťaz Driai na submisiu v prvom kole

Fodor – Fiala, víťaz Fodor na KO v prvom kole

Holota – Hromek, víťaz Holota na body

Bahník – Becker, víťaz Bahník na TKO v prvom kole