Vzpieračka Hubbardová prepíše históriu: Takáto športovkyňa na OH ešte neštartovala

Prepíše olympijské tabuľky. Novozélandská vzpieračka Laurel Hubbardová (43) sa ako prvá transexuálna športovkyňa kvalifikovala na OH a predstaví sa onedlho v Tokiu.

Hubbardová sapredstaví v kategórii do 87 kg. Kvalifikačné podmienky splnila už začiatkom mája, novozélandsky olympijský výbor potvrdil, že v jej ceste do Tokia už nestojí nič. Mnohým športovcom a funkcionárom sa to ale nepáči. Minister športu Nového Zélandu Grant Robertson: "Laurel je členkou olympijského tímu Nového Zélandu. Sme na ňu hrdí, pretože sme hrdí na všetkých našich športovcov. Budeme ju po celý čas podporovať," píše sa vo vyhlásení Granta Robertsona.