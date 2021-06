Padla definitíva: Olympiáda s fanúšikmi, ale nesmú povzbudzovať!

Konečne padla definitíva, olympijské hry v Tokiu budú aj s fanúšikmi. Avšak výlučne s japonskými a jednotlivé športoviská budú môcť zaplniť iba do päťdesiatpercentnej kapacity a do maximálneho počtu 10 000 na jednom štadióne.

Mesiac a dva dni pred štartom najväčšieho letného sviatku športovcov to oznámili japonskí organizátori v súčinnosti s predstaviteľmi Medzinárodného olympijského výboru.

"Konečné rozhodnutie sa zrodilo po online rozhovoroch piatich zúčastnených strán - Medzinárodným olympijským výborom (MOV), Medzinárodným paralympijským výborom (IPC), organizátormi OH 2020, japonskou vládou a metropolitnou vládou mesta Tokio. Toto rozhodnutie sa všeobecne očakávalo, ale je v rozpore s odporúčaním Šigeru Omiho, ktorého v Japonsku považujú za jedného zo špičkových vládnych poradcov pre oblasť medicíny a lekárstva. Omi minulý týždeň uviedol, že najbezpečnejší spôsob konania olympijských hier v Tokiu by bol bez divákov. Rovnaký expert sa už predtým vyjadril ku konaniu hier v čase pandémie ochorenia COVID-19. Označil ho za nezvyčajné až abnormálne rozhodnutie.

V súvislosti s divákmi na športoviskách počas OH v Tokiu slovenský elitný chodec Matej Tóth pred niekoľkými dňami vyjadril názor, že verí v prístup domácich fanúšikov k trati počas chodeckej päťdesiatky, ktorá sa uskutoční 6. augusta v Odori Parku v Sappore a Tóth tam bude obhajovať olympijské zlato z Ria de Janeiro.

*Ak nejakí diváci budú, tak určite iba domáci. Ale práve chôdza je disciplína, kde by sa to mohlo povoliť. Je ťažké úplne zabrániť, aby tam niekto prišiel a napokon Japonci to sami budú chcieť, lebo budú mať veľké želiezka v ohni. Verím, že popri trati budú diváci, ktorí budú povzbudzovať všetkých účastníkov pretekov," uviedol Matej Tóth počas sústredenia na Štrbskom Plese.

Zatiaľ čo fanúšikovia zo zahraničia sa už pred niekoľkými týždňami dozvedeli, že nemôžu vycestovať na olympiádu do Japonska, domáci si ju budú môcť pozrieť naživo len ak dodržia prísne bezpečnostné predpisy v súvislosti so šírením koronavírusu. Agentúra AP ich v skratke zhrnula do troch základných bodov: "Na športoviskách budú zakázané akékoľvek formy povzbudzovania, fanúšikovia budú mať na tvárach masky a po skončení súťaže pôjdu vopred určenou východiskovou zónou priamo domov."

Organizátori OH 2020 zároveň potvrdili, že v obehu bude 3,6 - 3,7 milióna vstupeniek, ktoré budú k dispozícii japonskému obyvateľstvu.