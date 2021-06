Veľká pocta pre slovenského basketbalistu: Kropiláka uviedli do Siene slávy FIBA

Do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) oficiálne pribudol prvý slovenský hráč.

Po trénerke Natálii Hejkovej sa tejto pocty dočkal legendárny hráč Interu Bratislava a reprezentácie Československa Stanislav Kropilák. FIBA oficiálne uviedla naraz nových členov za roky 2020 a 2021 na 89. výročie vzniku organizácie prostredníctvom online ceremónie.

Kropilák patril počas svojej hráčskej kariéry k najväčším hviezdam európskeho basketbalu. Medzi rokmi 1981 až 1987 sa pravidelne objavoval vo výberoch Európy. V roku 1991 sa dostal do rebríčka 50 najlepších basketbalistov všetkých čias podľa magazínu FIBA. S Interom Bratislava sa stal štyrikrát majstrom Československa (1979, 1980, 1983, 1985), jeden titul získal aj s RH Pardubice.

Desaťkrát sa stal najlepším basketbalistom Slovenska (1975 – 1984), československú anketu vyhral päťkrát v rokoch 1979, 1980, 1982, 1983 a 1985. "Kily" si zahral sedemkrát na majstrovstvách Európy, medzi najväčšie úspechy patrí striebro z roku 1985 a bronz z rokov 1977 a 1981. Stal sa najlepším slovenským basketbalistom 20. storočia, uviedli ho tiež do Siene slávy slovenského basketbalu a na galavečere Športovec roka ho zaradili medzi športové legendy Slovenska.

"Som veľmi rád a šťastný za poctu, že som sa dočkal uvedenia do Siene slávy FIBA ako prvý hráč zo Slovenska. Takmer celý svoj život som strávil a bol spojený s najkrajším tímovým športom na svete. Je to basketbal. Chcel by som poďakovať veľkému množstvu ľudí, bez ktorých by som sa takejto pocty nedočkal. V prvom rade by som chcel poďakovať rodičom, ktorí ma už od útleho veku viedli k športu. Vždy pri mne stáli. Ďakujem tiež všetkým spoluhráčom, trénerom a členom realizačného tímu. Bez nich by nebolo možné získať takéto ocenenie. Na koniec by som chcel poďakovať ostatným, ktorí mi pomohli počas mojej športovej kariéry, špeciálne však doktorom. Som poctený, že sa stávam súčasťou Siene slávy FIBA popri vynikajúcich osobnostiach a s tými, s ktorými som sa stretol na medzinárodných podujatiach a zažil s nimi krásne veci. Mrzí ma, že nemôžem stretnúť kvôli situácii s koronavírusom ostatných ocenených a užiť si s nimi príjemné okamihy. Chcem sa ešte poďakovať všetkým klubom, v ktorých som počas mojej kariéry hral. Poďakovanie patrí aj reprezentácii Československa, s ktorou som hral na všetkých veľkých podujatiach. FIBA patrí vďaka za viacnásobné nominovanie do výberu Európy, mohol som si zahrať s najlepšími hráčmi na kontinente. Najväčšie poďakovanie patrí môjmu prvému profesionálnemu klubu - Interu Bratislava. Strávil som tam a prežil krásnych 11 rokov ako hráč, 25 rokov ako manažér a neskôr ako prezident klubu," uviedol Kropilák vo svojom ďakovnom videu.

Počas hráčskej kariéry si zahral aj v zahraničí, v Belgicku a Luxembursku. Ako funkcionár sa stal postupne generálnym manažérom Interu a členom exekutívy Slovenského olympijského výboru, bol aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Od roku 2000 je prezident basketbalového Interu.