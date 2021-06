Veľká smola pre amerického rekordéra: Plavecká legenda sa nedostane na OH do Tokia

OSlávny americký plavec Ryan Lochte si v národnej kvalifikácii nedokázal vybojoval miestenku na OH v Tokiu.

Šesťnásobný olympijský víťaz skončil vo finále na 200 m polohové preteky až na siedmom mieste časom 1:59,67 min, víťazom sa stal v Omahe iba 22-ročný Michael Andrew (1:55,44). Tridsaťšesťročný Lochte je pritom v tejto disciplíne svetový rekordér, na MS 2011 zaplával rovných 1:54,00 min.

Lochte má v zbierke tucet olympijských medailí (6-3-3), je po Michaelovi Phelpsovi druhým najdekorovanejším plavcom v olympijskej histórii, no svoj piaty štart na OH nepridá. Jeho olympijská kariéra sa zrejme chýli ku koncu. "Stále chcem súťažiť. Neviem však, či sa ešte predstavím v ďalšej olympijskej kvalifikácii. Budem mať vtedy 40 rokov a to je veľa," povedal podľa agentúry AFP.

Američan sa predstavil na štyroch olympijských hrách, je 18-násobný majster sveta v dlhom bazéne a 21-násobný majster sveta z krátkeho bazéna. V rokoch 2016-2017 si odpykal desaťmesačný dištanc za svoje správanie na OH v Riu de Janeiro, kde si vymyslel príbeh o okradnutí.