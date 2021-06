Američan vytvoril svetový rekord! Hodil najďalej za posledných 30 rokov

Úradujúci olympijský víťaz vo vrhu guľou Ryan Crouser (28) vytvoril na mítingu v Eugene nový svetový rekord výkonom 23,37 metra.

Dvadsaťosemročný Američan prekonal doterajšie maximum krajana Randyho Barnesa z roku 1990 (23,12) o 25 centimetrov.

Crouser pokoril jeden z najstarších svetových rekordov v atletike. Svoje možnosti naznačil už v piatkovej kvalifikácii, keď jeho výkon 22,92 m bol piaty najlepší v histórii. Vo večernom finále sa zahrieval pokusmi 22,61, 22,55 a 22,73 a štvrtým pokusom napokon vytvoril rekord.

"V tej sekunde, keď guľa opustila moju ruku, som vedel, že to bude dobré," vyznal sa Crouser.

"Je za tým množstvo práce a obety. Cítil som pred finále obrovské sebavedomie, no nič som od toho neočakával. Už mi rekord pákrát tesne unikol, veľakrát som to silil, tentoraz som zostal uvoľnený a sústredil sa len na to, aby som zrealizoval môj plán. To bol kľúč k úspechu," citovala nového svetového rekordéra agentúra AP.

Podujatie na Hayward Field v Eugene bolo kvalifikáciou amerických atlétov na OH 2020, Crouser si tak zabezpečil miestenku do Tokia vo veľkom štýle. Olympijský šampión z Ria 2016 už v tomto roku utvoril halový svetový rekord, keď výkonom 22,82 m na mítingu v Arkansase takisto prekonal Barnesov zápis.

V Eugene skončil za ním na druhom mieste jeho veľký rival a majster sveta z roku 2019 Joe Kovacs (22,34), tretí bol Payton Otterdahl (21,92).